Samsung telefone com câmera pop-up vazou, nova série Galaxy A?

A Samsung está desenvolvendo um smartphone com uma câmera pop-up, que será a primeira a apresentar a tecnologia.

Pensado para ser um novo dispositivo para a série Galaxy A, as imagens vazadas mostram o que parece ser uma entrada para o telefone de gama média, com um painel bastante robusto, mas sem câmera de perfuração - como em muitos outros aparelhos Samsung .

Isso efetivamente oferece uma exibição ininterrupta, com a câmera frontal aparecendo sempre que você quer tirar uma selfie ou fazer uma chamada de vídeo.

Na verdade, ele é notavelmente semelhante ao OnePlus 7 Pro da frente - outro com uma câmera pop-up - exceto pelo posicionamento dos botões físicos no lado direito.

As imagens vazadas (postadas por Pigtou em colaboração com a OnLeaks) também sugerem que o telefone venha com uma câmera de lente tripla na parte traseira (mais flash). Isso também é semelhante ao OnePlus 7 Pro, embora em uma posição diferente - superior esquerda, em vez de central superior.

O que parece ser um sensor de impressão digital na parte traseira é o que nos faz pensar que isso é uma entrada para o meio, pois claramente não suporta a digitalização de impressão digital na tela da Samsung.

Ainda não há informações sobre disponibilidade ou em quais regiões o telefone pode chegar. Atualizaremos quando recebermos mais.