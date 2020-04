Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A série Galaxy S20 da Samsung ainda é muito nova e, no entanto, já estamos começando a aprender sobre o próximo smartphone da empresa.

De acordo com o Ice Universe ( @UniverseIce ), o próximo Galaxy S21 poderia apresentar a tecnologia de câmera "sob a tela", o que nos faz pensar se ele terá uma tela sem moldura - uma sem entalhes, recortes ou furos - porque teria uma câmera abaixo do vidro. Os fabricantes de celulares Oppo e Xiaomi já demonstraram protótipos com essa tecnologia, por isso não é impossível.

A Samsung está pensando em usar a tecnologia de câmera com tela abaixo do Galaxy S21 primeiro e está avaliando a viabilidade da tecnologia. - Universo de gelo (@UniverseIce) 9 de abril de 2020

No entanto, o Ice Universe - que tem um histórico decente quando se trata de divulgar notícias sobre os próximos telefones da Samsung - não especifica que seja uma câmera selfie com tela insuficiente. Estamos apenas assumindo que é o sensor frontal.

Existem outros rumores sobre a câmera selfie do Galaxy S21, no entanto. Por exemplo, a Samsung poderia usar um sensor maior com estabilização de imagem óptica. É relatado (via SamMobile ) que está testando dois protótipos: um com sensor de 1/2 polegada (provável resolução de 48 megapixels) e outro com sensor de 1/2 polegada (provável resolução de 12 megapixels) com OIS.

O Galaxy S20 e o Galaxy S20 + usam uma câmera selfie de 1 / 3,2 polegadas e 10 megapixels com foco automático de dois pixels. O Galaxy S20 Ultra usa um sensor de 1 / 2,65 polegadas e 40 megapixels com foco automático Super PD. Todos os três podem gravar vídeos de até 4K 60fps e têm foco automático usando suas câmeras frontais.

Em outras palavras, os S21 podem não apenas incluir um snapper de selfie abaixo da tela, mas um com um sensor maior e OIS.