Samsung mostra o Galaxy A41, um novo smartphone de gama média

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung demonstrou que ainda vê um grande potencial na extremidade inferior do mercado de smartphones, tirando os envoltórios do Galaxy A41, o seu mais recente smartphone de gama média, que pode percorrer um longo caminho para fazer com que você se sinta como se tivesse um telefone Galaxy topo sem custar quase tanto quanto o navios emblemáticos do fabricante.

O Galaxy A41 (estas convenções de nomenclatura estão ficando mais difíceis de rastrear) tem uma tela de 6,1 polegadas que a Samsung está chamando um display AMOLED Infinity-U, que não é tão chique quanto os gostos do Galaxy S20, mas ainda deve parecer muito grande para o preço, que será £269 no Reino Unido.

É apoiado com uma bateria 3,500mAh que possui carregamento rápido de 15W, embora, na verdade, isso esteja começando a se parecer mais com o carregamento normal no mercado de smartphones este ano.

Impressionantemente, há uma matriz de câmera sólida na parte de trás do telefone, também, apesar do preço reduzido - você ainda tem três lentes, na forma de uma câmera principal de 48MP, uma câmera de profundidade de 5MP e a opção Ultra-Wide de 8MP, permitindo que você obtenha muita variedade ao fotografar. Claro, a câmera frontal também está presente e correta em 25MP, com um pequeno entalhe na tela outro diferencial entre este e os aparelhos mais caros da Samsung, que possuem câmeras furadas.

O telefone estará disponível em azul, prata e preto, e todos os três apresentam os desenhos ligeiramente sombreados que você pode ver acima, em vez de apenas uma cor sólida - a Samsung está chamando esses esquemas de cores Prism Crush, pelo que vale a pena.

O A41 virá com 4GB de RAM e apenas 64GB de armazenamento interno, mas você poderá expandir isso até 512GB usando um cartão microSD, enquanto seu processador octa-core também é visivelmente menos poderoso do que outros modelos.

Ainda assim, por £269 você pode aceitar alguns atalhos, e nós vamos esperar por nossas mãos em breve para colocá-lo em seus passos. O telefone deve estar disponível em maio, pelo menos na Europa.

A Samsung também aproveitou a oportunidade para anunciar as versões 5G de seus smartphones Galaxy A51 e A71 , um alargamento bem-vindo do mercado 5G novamente.