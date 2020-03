Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os telefones dobráveis podem encontrar uma recepção relativamente morna até o momento, mas o fato é que os fabricantes ao redor do mundo ainda estão avançando com a confiança de que são o caminho a seguir.

A Samsung é uma delas, interessada em acompanhar seu Galaxy Fold e Galaxy Z Flip com outro modelo dobrável, sendo amplamente apelidado de Galaxy Fold 2 pelo fato de ser outro telefone com orientação vertical, como o Galaxy Fold original, em vez da garra. design usado pelo Z Flip.

Agora, a equipe do site alemão WindowsUnited criou algumas renderizações do telefone com base em todos os vazamentos e informações até agora, acomodando algumas das opções de design encontradas no Galaxy Z Flip, lançado após o Galaxy Fold, então é possivelmente um representação mais atualizada das idéias da Samsung.

É claro que essas imagens devem ser vistas com grande ressalva de que são renderizações especulativas, e não nada oficial, então você não deve se surpreender se o telefone, quando finalmente for revelado, não for exatamente assim.

Porém, vários de seus detalhes são corroborados por outros vazamentos - como a inclusão da unidade de câmera do Galaxy S20 +, alinhando as câmeras do Fold 2 às flagships da Samsung.

Outra grande mudança aparente é o crescimento da tela externa, que as pessoas usarão quando o Galaxy Fold 2 não estiver aberto. Na primeira dobra, era uma tela bastante pequena, enquanto essas renderizações sugerem que ela crescerá para ocupar mais a superfície do telefone. Isso seria uma mudança bem-vinda, com certeza, como seria a maioria dos sugeridos pelas imagens.

Novamente, não há garantia de que essas informações sejam precisas, mas a quantidade de vazamentos e informações nos deixa esperançosos de que possam ser um conjunto de imagens bastante representativo.