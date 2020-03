Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung está atualizando o Galaxy S10 e o Note 10 do ano passado com recursos que eram originalmente exclusivos de seu mais novo carro-chefe, o Galaxy S20 .

Os novos recursos incluem atualizações específicas da câmera, como a captura única, que permite pressionar uma vez o botão do obturador para capturar simultaneamente uma foto com diferentes efeitos da câmera. O S10 e o Note 10 também estão recebendo um filtro personalizado, que fornece um filtro de foto a partir de uma imagem existente.

Existe até um modo de vídeo Pro com mais controle de configurações, uma nova galeria e recursos de compartilhamento. O Clean View da galeria, por exemplo, agrupa fotos semelhantes em uma miniatura para uma organização ideal.

Confira os novos recursos na galeria abaixo:

1/6 The Single Take feature / Samsung

Por fim, a atualização do software trará algumas melhorias na fotografia com pouca luz na forma do modo Night Hyperlapse, que permite que os vídeos com hyperlapse saiam melhor em condições de pouca luz. O modo noturno regular do Galaxy S10 também será atualizado como parte desta atualização.

Quanto às atualizações mais gerais, há um novo modo de corte rápido, compartilhamento rápido e recursos de compartilhamento de música, de acordo com a Samsung. A empresa não disse quando exatamente podemos esperar a atualização, mas será lançada para selecionar mercados como os EUA "nas próximas semanas".

