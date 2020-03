O único recurso exclusivo do Galaxy Note 20 pode ser a S Pen

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

De acordo com dois vazadores geralmente confiáveis no Twitter, a Samsung planeja tornar a próxima série Note quase idêntica à do Galaxy S20.

Nos últimos anos, vimos o Note se tornar mais semelhante à linha Galaxy S a cada nova geração. Nos primeiros dias, o Note se diferenciava não apenas por ser muito maior do que o atual Galaxy S, mas também por usar acabamentos diferentes nas costas e por ter a caneta S Pen.

Agora, com ele se tornando um dispositivo todo em vidro e metal, e com os telefones da série S aumentando também, as duas séries ficaram mais próximas em recursos e design do que nunca. Se há rumores recentes, essa lacuna está fechando ainda mais este ano.

Esses dois tweets afirmam que a única diferença discernível entre a Nota 20 e a S20 será o fato de você obter a tão amada S Pen com a Nota 20 . A outra diferença: cantos ligeiramente menos arredondados.

Basicamente, tudo é igual. Basta pensar na série S com uma caneta S e encaixar os cantos. https://t.co/XJVQdCVcjN - Max Weinbach (@MaxWinebach) 21 de março de 2020

Isso significa que provavelmente veremos a mesma tecnologia e especificações de tela, assim como a mesma câmera configurada na parte traseira e talvez até as mesmas baterias, RAM e armazenamento.

Isso sugere que alguns dos primeiros rumores sobre o telefone são um pouco imprecisos. Isso é - é claro - se esses trechos de informações são precisos.

Sugestões anteriores de uma câmera selfie escondida na tela podem acabar sendo falsas.

A Samsung normalmente lança sua série Note no verão, então podemos esperar que a nova gama de telefones seja anunciada em algum momento por volta de agosto, o que significa que ainda temos alguns meses para esperar até descobrirmos exatamente o que a Samsung tem reservado.