Samsung Galaxy Note 20: Data de lançamento, rumores, especificações e vazamentos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Galaxy S20 da Samsung foi lançado no final de fevereiro de 2020, fornecendo uma visão do que podemos esperar dos smartphones da empresa sul-coreana este ano.

Espera-se que o próximo grande dispositivo seja o Galaxy Note 20, que no passado melhorou na faixa Galaxy S e em algumas áreas, como design e câmera.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Galaxy Note 20.

Agosto 2020

A série Samsung Galaxy Note costuma ser lançada em agosto. O ano passado foi a primeira vez que a Samsung lançou mais de um tamanho do Galaxy Note , com o Note 10 e o Note 10+, seguidos pelo Note 10 Lite alguns meses depois. Com o Galaxy S20 chegando em três tamanhos , esperamos ver também as notas 20 e 20 também este ano.

Também prevíamos que a Samsung continuaria com o lançamento em agosto da Nota 20, embora, é claro, isso possa ser afetado pela atual situação do Corvid-19. Certamente, não esperamos ver os dispositivos da Nota 20 antes de agosto de 2020.

Em termos de preço, esperamos que a Samsung lance os dispositivos Nota 20 com os mesmos preços de seus antecessores, ou um pouco mais alto. O Samsung Galaxy Note 10 começa em £ 869 ou US $ 949 e o Note 10+ começa em £ 999 ou US $ 1099.

À prova dágua

Versão Premium

Dois tamanhos prováveis

S Pen

Ainda não houve um grande número de vazamentos em torno do design do Samsung Galaxy Note 20, embora isso provavelmente mude nos próximos meses. Esperamos que a série seja emprestada da série Galaxy S20, embora a Samsung normalmente faça algumas alterações nos dispositivos Note. A câmera frontal centralizada foi introduzida pela primeira vez na Nota 10 antes de ser introduzida na faixa S20, por exemplo.

Espere uma armação de metal à prova dágua imprensada entre painéis de vidro e espere alguns acabamentos interessantes também. É provável que haja um sensor de impressão digital na tela , bem como um compartimento de câmera traseira proeminente e haverá uma S Pen incorporada. Também esperamos pelo menos duas opções de tamanho, com as duas apresentando um design semelhante, além do tamanho. Um modelo Lite também pode aparecer.

Dois ou três tamanhos

Taxa de atualização de 120Hz

Com a Samsung introduzindo uma tela de taxa de atualização de 120Hz em todos os modelos Galaxy S20, os modelos Note 20 provavelmente também oferecerão uma velocidade de atualização mais rápida - afirma-se que ele será aprimorado para o Note 20.

O Note 10 possui uma tela de 6,3 polegadas, o Note 10+ possui uma tela de 6,8 polegadas e o Note 10 Lite possui uma tela de 6,7 polegadas. Esperamos tamanhos de exibição semelhantes para os dispositivos Nota 20, com bordas curvas.

Alguns relatórios sugeriram uma câmera com visor insuficiente, o que negaria a necessidade da câmera de perfuração, mas, por enquanto, isso é apenas um boato e pode ser que apenas um dos modelos da Nota 20 a ofereça.

Melhorias de software na faixa S20 provavelmente

Esperamos que a série Samsung Galaxy Note 20 seja retirada da série Galaxy S20 em termos de câmera. Portanto, é provável que o Note 20+ ofereça especificações de câmera semelhantes ao Galaxy S20 Ultra, mas com algumas adições ou melhorias de recursos aqui e ali, enquanto o Note 20 padrão provavelmente terá suas especificações do S20 padrão.

Se esse for o caso, o Note 20+ pode ter um sensor principal de 108MP, telefoto de 48MP, 12MP de largura ultra e um sensor de profundidade na parte traseira. Enquanto isso, a Nota 20 padrão pode oferecer um sensor principal de 12MP, telefoto de 64MP, sensor ultra largo de 12MP e um sensor DepthVision, ou oferecer apenas os três primeiros sensores e abandonar o DepthVision.

Qualcomm SD865 ou Exynos 990

Provavelmente pelo menos 12 GB de RAM

Baterias grandes

O Samsung Galaxy Note 20 provavelmente funcionará nos mesmos processadores que o Galaxy S20, com o Samsung Exynos 990 ou o Qualcomm Snapdragon 865 sob o capô, dependendo da região em que o comprar. É provável que o Note 20 e o Note 20+ também oferecerá pelo menos 12 GB de RAM, embora a Samsung possa aumentar a RAM do modelo Plus para combinar com o Ultra, ou talvez até ofereça um Note 20 Ultra?

Alguns relatórios sugeriram que o modelo básico do Note 20 reduzirá seu armazenamento interno para 128 GB, em vez dos 256 GB do ano passado, mas certamente isso será associado à reintrodução do slot microSD - um recurso que o Note 10 perdeu na lista de especificações.

As baterias grandes também são prováveis na série Nota 20. A série Samsung Galaxy S20 varia entre as capacidades de 4000mAh e 5000mAh. Esperamos que a série Note 20 fique no topo dessa faixa, com o modelo Plus provavelmente oferecendo uma célula de 5000mAh. Espere o carregamento sem fio e o carregamento sem fio reverso .

De acordo com a Sammobile , a Samsung pode reduzir o armazenamento do modelo básico Galaxy Note para 128 GB, em vez do armazenamento de 256 GB lançado na Nota 10.

A Ice Universe twittou que o Samsung Galaxy Note 20 tem o codinome interno "Project Canvas" e que a S Pen verá novos recursos aparecerem nos dispositivos 2020.

A Patently Mobile informou que a Samsung recebeu uma patente para um smartphone Galaxy com uma tela curva com botões físicos projetados através do vidro.

Galaxy Note20 , Projeto “C” - Ice universe (@UniverseIce) 4 de março de 2020

Outro tweet do vazador Ice Universe sugere que o Samsung Galaxy Note 20 apresentará uma taxa de atualização de 120Hz melhorada em comparação com a gama Galaxy S20.

O Leaker Ice Universe twittou uma imagem do que ele afirmou ser a estrutura do design da Nota 20, sugerindo que era "lógico".

Este pode ser o design da estrutura do Galaxy Note20, que é lógico. pic.twitter.com/bO5w937vy2 - Universo de gelo (@UniverseIce) 26 de janeiro de 2020

O Leaker Ice Universe afirmou que a Samsung lançará um smartphone em 2020 com uma câmera de tela secundária , acrescentando ainda que não seria o Galaxy S11 - que foi lançado como o Galaxy S20 - e não seria o Fold 2.