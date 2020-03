Samsung Smart Switch: transfira contatos e dados do iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com a maioria dos novos telefones Samsung dos últimos dois anos, houve um novo aplicativo / recurso chamado Smart Switch que permite transferir seus dados de um telefone para outro, mesmo se você tiver um iPhone. Então, se você está pensando em mudar do iPhone para um Galaxy S20 novo e brilhante, você pode fazê-lo e guardar quase todas as suas coisas; incluindo contatos, aplicativos e até mesmo layout da tela inicial, papéis de parede e pastas.

Quando você obtém seu telefone Samsung pela primeira vez, como o S20, o Smart Switch faz parte do processo de configuração inicial. Isso significa que há uma boa chance de você ser conduzido por esse processo desde o início. No entanto, se você deseja encontrá-lo manualmente, pode fazê-lo. O que é realmente útil se você decidir, após configurar o telefone, que precisa transferir suas coisas.

Configurações> Contas e Backup> Smart Switch

Procure o aplicativo Smart Switch no novo telefone

Procure o Smart Switch na Google Play Store e faça o download, se ainda não estiver instalado

Desbloqueie o seu novo telefone Samsung e navegue até Configurações> Contas e backup. Você encontrará o Smart Switch nesta lista.

Ou encontre o aplicativo no telefone. Provavelmente estará na pasta Samsung, com todos os outros aplicativos Samsung. Caso contrário, você pode encontrá-lo na Google Play Store e fazer o download a partir daí .

Toque em receber dados

Escolha iPhone / iPad

Dispositivo Trust

Neste ponto - se você acessou o recurso manualmente assim - ele perguntará se você deseja receber dados ou enviá-los. Você deseja receber dados, então toque na opção apropriada. Em seguida, na próxima tela, escolha iPhone / iPad.

Em seguida, você escolhe se deseja fazê-lo sem fio ou com um cabo. Vale ressaltar, a opção sem fio exigirá que você faça login na sua conta do iCloud e, assim que entrar e verificar, não oferecerá uma tonelada de opções para transferência.

Em comparação com o método com cabo, é bastante limitado, portanto recomendamos o uso da opção de cabo.

Escolha a opção de cabo no aplicativo. Em seguida, você precisa conectar um cabo Tipo C ao Lightning no seu novo telefone Samsung, com a extremidade Lightning no seu iPhone. Se você não possui um cabo Tipo C para iPhone, pode adquirir adaptadores muito baratos na Amazon que convertem o Tipo C em USB tipo A comum e antigo da escola. Depois, você pode conectar o cabo do seu iPhone.

Uma vez conectado, o iPhone exibirá um pop-up solicitando que você confie no dispositivo em que está conectado. Toque em Confiar.

Agora você pode clicar em próximo na Samsung e, em seguida, ele examinará seu iPhone em busca de coisas que possam copiar. Não demora muito para fazer isso e, na próxima página, você pode escolher para quais dados deseja transferir.

Contatos, mensagens e lista de chamadas bloqueadas

Configurações (despertadores salvos)

Fotos, vídeo, documentos e música

Aplicativos e configurações da tela inicial

Calendários

Há uma boa lista de opções para escolher nesta próxima tela; portanto, aqui você pode decidir se deseja suas configurações, contatos, fotos, vídeos, aplicativos e assim por diante; assim, você precisa decidir qual deve transferir agora e qual você já possui serviços em nuvem gerenciando os backups.

Se você já usa um serviço como o Google Fotos para fazer backup de suas fotos e vídeos, pode desmarcá-los.

Se você deseja que o telefone pareça com o seu iPhone, você pode copiar as configurações da tela inicial, que não apenas copiarão a tela de bloqueio e o papel de parede da tela inicial do iPhone, mas também agruparão seus aplicativos da mesma forma. pastas que você possui no seu iPhone.

Para distribuir seus aplicativos, toque na pequena seta ao lado de Aplicativos e, na próxima tela, você precisará fazer login com sua Conta do Google para encontrar seus aplicativos na Google Play Store.

Depois de selecionar todos os itens para copiar, pressione a grande seta azul de transferência na parte inferior da tela e agora você espera. Pode demorar um pouco para ser transferido. O nosso levou mais de 90 minutos no total.

Uma vez feito, o telefone tinha quase todos os nossos aplicativos instalados, com muitos organizados nas mesmas pastas, e até tínhamos o mesmo papel de parede definido na tela inicial e na tela de bloqueio. Além disso, as mensagens estavam lá, os contatos estavam lá e até os números bloqueados eram transferidos.

Vale a pena notar que, infelizmente, os usuários do WhatsApp ainda não podem transferir mensagens do iOS para o Android, e você também precisará entrar manualmente em muitos aplicativos como o Facebook e o Instagram. Ele não copia seus detalhes de login para outros serviços.