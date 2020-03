Como desligar ou reiniciar o Samsung Galaxy S20

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Houve uma mudança pequena, mas significativa, nos modelos do Galaxy S e, para aqueles que optam por comprar o Galaxy S20 , você pode achar que não consegue descobrir como desativá-lo.

Isso ocorre porque ele não suporta mais pressionar e segurar o botão "ligar / desligar" para fornecer os botões de energia ou de espera - mas você pode reprogramar o botão lateral, se desejar.

Em primeiro lugar, veja como desligar ou reiniciar o seu Samsung Galaxy S20:

Deslize para baixo o painel de notificações. Você verá um ícone de energia. Toque nesse ícone e você verá a opção de desligar ou reiniciar.

Veja, é simples quando você sabe onde encontrá-lo. Mas essa é apenas a opção do software. Há também uma opção de desligamento de hardware.

Basta pressionar e segurar o botão lateral e diminuir o volume juntos e você chegará à mesma janela de opção de energia. Se o telefone falhar ou deixar de responder, a mesma opção de hardware funcionará - pressione e mantenha pressionado o botão lateral e diminua o volume por 10 segundos. Você deve sentir um pouco de zumbido e seu telefone será reiniciado.

Por padrão, pressionar e segurar o botão lateral no Samsung Galaxy S20 acionará o Bixby Voice, permitindo que você converse com o assistente digital da Samsung. Se você não quer isso ou deseja restaurar as opções de energia que tinha em dispositivos Samsung mais antigos, isso também é simples:

Siga as etapas acima para acessar a tela de energia. Na parte inferior da página, toque em "configurações das teclas laterais" Selecione o que você deseja que o botão faça.

Aqui você tem várias opções para pressionar e segurar (a maneira antiga de desligar o telefone), além de pressionar duas vezes. Gostamos de iniciar a câmera pressionando duas vezes, mas você pode alterar isso para iniciar qualquer aplicativo que desejar.

Se você já tem as mãos em um dispositivo Samsung Galaxy S20, passamos por várias dicas e truques para ajudá-lo a obter o máximo do seu telefone.