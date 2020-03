Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung mudou a série Galaxy S20 de uma velocidade. Em vez de oferecer um modelo de orçamento para substituir o S10e, tivemos uma expansão na extremidade superior com o S20 Ultra - um telefone superespecífico, ao lado do Galaxy S20 e do Galaxy S20 +.

Mas há muito o que entender: a Samsung oferece mais recursos do que qualquer um fora da caixa, por isso é fácil ignorar ou nunca descobrir algumas das jóias escondidas. Reunimos os telefones para reunir um guia detalhado de tudo o que o seu dispositivo S20 fará e como dominá-lo.

Dica do Samsung Galaxy S20: se você estiver com dificuldades para encontrar coisas, deslize para baixo nas configurações rápidas e encontrará uma opção de pesquisa na parte superior. Basta começar a digitar sua consulta de pesquisa e isso pesquisa universalmente seu telefone, retornando configurações, aplicativos, contatos, compromissos do calendário. É realmente poderoso. Você também pode iniciá-lo, abrindo a bandeja de aplicativos e tocando na barra de localização na parte superior.

Como desligar ou reiniciar o Samsung Galaxy S20: a Samsung reconfigurou a tecla lateral do S20; portanto, uma pressão longa iniciará o Bixby por padrão, em vez de desligar o dispositivo como (quase) todos os outros telefones do planeta. Para desligar o telefone, deslize o painel de configurações rápidas e toque no ícone de energia lá. Então você pode desligar o telefone. Nessa tela, também há um atalho para as configurações das teclas laterais, para que você possa alterar a função, se necessário.

A parte da tela inicial do iniciador. É para onde você desbloqueia o telefone, o lugar para atalhos e widgets de aplicativos e é para onde você retorna quando termina de fazer algo em um aplicativo. Agora com suporte para Android 10, você também pode escolher seu estilo de navegação.

Ative a navegação por gestos do Android 10: por padrão, o S20 oferecerá os três ícones da Samsung para navegação. Se você deseja mudar para os gestos do Android 10, abra configurações> tela> barra de navegação. Aqui você tem a opção de botões ou gestos em tela cheia. Você pode tocar em "mais opções" para personalizar, mas com gestos em tela cheia, o telefone permite deslizar de lado para voltar, de baixo para baixo para voltar para casa, assim como outros dispositivos Android.

Personalizar a barra de navegação: se você estiver seguindo os controles de navegação na tela, poderá personalizar o pedido. Vá para configurações> tela> barra de navegação e você pode alterar a ordem dos botões.

Edite sua tela inicial: pressione e segure o papel de parede em qualquer tela inicial para editar o papel de parede, os temas, os widgets, as páginas ou outras configurações. Essa área também permitirá adicionar ou excluir telas completas; portanto, se você deseja uma página de widgets, é aqui que a adiciona.

Obtenha mais na tela inicial: você pode alterar o tamanho da grade da tela em que estão seus atalhos e widgets, dependendo da densidade que deseja que a tela inicial seja. Mantenha pressionado o papel de parede e selecione "Configurações da tela inicial". Selecione 4x5 para manter as coisas razoavelmente claras, 4x6, 5x5 ou 5x6 para aumentar mais. Tendemos a usar 5x6; caso contrário, as coisas parecem grandes demais, mas isso se resume à preferência pessoal.

Redimensionar widgets: muitos widgets são redimensionáveis. Uma pressão longa os seleciona. Ao levantar o dedo, você pode arrastar a caixa azul exibida e redimensionar seu widget. Você pode até redimensionar ou reposicionar a caixa de pesquisa do Google.

Personalizar a barra de status: essas são as informações que ficam na parte superior da tela. Vá para configurações> notificações> barra de status e você tem algumas opções. Você pode limitar a três ícones de notificação ou pode ter todos. Você também pode ativar ou desativar a porcentagem da bateria.

Permitir que sua página inicial funcione no modo paisagem: Essa opção permitirá que a tela inicial e a bandeja de aplicativos, configurações etc. sejam exibidas no modo paisagem. Está desativado por padrão, mas você pode ativá-lo em configurações> configurações da tela inicial> girar para o modo paisagem. Ative isso para obter a rotação para a paisagem; assim, se você estiver passando de jogos para assistir a filmes, não precisará voltar ao retrato.

Crie uma pasta: basta arrastar um aplicativo sobre o outro na tela inicial e uma pasta é criada. Para remover um aplicativo de uma pasta, abra a pasta e pressione e segure um aplicativo para obter um menu pop-up que permite remover esse aplicativo. Para adicionar aplicativos, arraste-os para uma pasta ou pressione o botão "+" dentro da pasta para adicionar aplicativos.

Alterar a cor ou o nome de uma pasta : Abra uma pasta e digite o nome desejado na parte superior. Se você não quiser um nome, deixe em branco. Para alterar a cor de fundo da pasta, toque no ponto no canto direito e selecione uma nova cor - incluindo cores completamente personalizadas.

Excluir uma pasta: se você não quiser mais uma pasta, pressione e segure e, em seguida, pressione Remover de casa. A pasta e os atalhos do aplicativo desaparecerão.

Acesse o Samsung Daily na tela inicial: À esquerda da tela inicial, a Samsung agora possui algo chamado Samsung Daily, que substitui o Bixby Home. Você pode deslizar para ele e ele fornecerá notícias, esportes, previsão do tempo e outras coisas da Galaxy Store, além de adições de alguns serviços que você pode usar como o Spotify. Você pode alterar o que mostra, abrindo o menu superior direito e selecionando os cartões que deseja ver.

Desative o Samsung Daily: se você não deseja o Samsung Daily (e não o culpo), pressione e segure no papel de parede e você entrará nos controles da tela inicial. Deslize para a direita e o painel Samsung Daily será exibido. Há uma chave seletora no canto superior direito. Se você não deseja que o painel Samsung Daily seja exibido na tela inicial, desative-o. Infelizmente, você não pode alterá-lo para outra coisa sem alterar o iniciador.

Alterar iniciador (tela inicial): você pode alterar facilmente a experiência do seu telefone com um iniciador diferente, como o Nova, se desejar mais personalização. Basta baixar o iniciador da Play Store e instalá-lo. Ao pressionar o botão home, você terá a opção de selecionar um novo iniciador padrão. Ou vá para configurações> aplicativos e pressione o botão de menu no canto superior direito. Selecione "aplicativos padrão" e depois "aplicativo doméstico". Você verá a sua escolha de lançadores, escolha o que deseja. Nota: se você estiver usando a navegação por gestos do Android 10, isso não é suportado por lançadores de terceiros, portanto, talvez você precise voltar a usar os controles de três botões.

Mostrar sugestões de aplicativos em aplicativos recentes: quando você toca no botão de aplicativos recentes ou desliza lentamente para cima se estiver usando gestos do Android 10, você obterá miniaturas de suas páginas de aplicativos recentes, mas também uma linha de aplicativos sugeridos na parte inferior. Estes são baseados no que o Galaxy S20 pensa que você pode querer com base em aplicativos usados recentemente. Se você não quiser isso, abra o menu superior direito na barra de pesquisa e desative "aplicativos sugeridos".

Faça conversas pop-out em uma janela separada: lembra - se do Facebook Chat Heads? A Samsung pode fazer isso com serviços de mensagens em todo o Galaxy S20, exibindo a conversa em um botão flutuante para que você possa responder sem trocar de aplicativo - desde que o aplicativo suporte o uso de várias janelas. É chamado de "exibição pop-up inteligente" e você pode encontrá-lo em configurações> recursos avançados> exibição pop-up inteligente. Você pode alternar os aplicativos que deseja exibir (costumávamos para os serviços de mensagens) e, em seguida, responder a eles em uma janela separada. Está desativado por padrão.

A Samsung empurra o Bixby como seu assistente digital, enquanto que como um telefone Android, você também recebe o Google Assistant. Instale o Alexa e isso se torna uma opção - embora a Samsung também permita que você acesse o Finder e a Samsung Internet pela mesma rota. Aqui estão todas as opções de gerenciamento para esses assistentes virtuais.

Acesse o Google Assistant: Uma pressão longa no botão virtual na tela inicial iniciará o Google Assistant. Você pode conversar com o Google e obter a experiência completa como o Mountain View pretendia. Isso é sincronizado com sua conta do Google a partir do login, portanto funciona com qualquer coisa que você já tenha configurado para configurar o Google Assistant. Se você estiver usando gestos do Android 10, deslize diagonalmente no canto inferior para iniciar o Assistente.

Ative a hotword "Ok Google": a hotword para que o Google responda apenas com sua voz faz parte do aplicativo do Google, mas você precisará ativá-lo para responder. Entre no aplicativo do Google, toque em "mais" no canto inferior direito, configurações> voz> correspondência de voz> ei, Google. Ative a opção e, desde que haja uma correspondência de voz vinculada à sua conta, ela reconhecerá você falando e dará a você o controle por voz do telefone.

Desativar o Google Assistant / todos os assistentes: se você não quiser o Assistente do Google nesse atalho do botão home, poderá remover a capacidade de iniciá-lo lá. Vá para configurações> aplicativos, abra o menu superior direito e selecione aplicativos padrão. Em seguida, entre no "aplicativo de assistência" e suba no "aplicativo de assistência do dispositivo". Agora você verá a opção de selecionar "nenhum". Toque nessa opção e nada acontecerá com um toque longo no botão inicial ou quando você desliza pelos cantos.

Altere seu assistente digital para Alexa ou Bixby Voice: se você preferir iniciar o Alexa no botão home, instale o aplicativo Alexa e, como acima, altere o aplicativo de assistência padrão para Alexa - ou Bixby Voice, se preferir. Isso significa que você acessou o Alexa ou o Bixby pela tela inicial em vez do Google. O hotword do Alexa não funcionará.

Iniciar o Bixby Voice: Se você deseja usar o Bixby, pressione e segure o botão lateral para que o Bixby seja iniciado. Você precisará fazer login em uma conta Samsung usando o Bixby. Você também pode ativar a palavra quente "Hi Bixby". A maneira mais fácil de fazer isso é iniciar o Bixby, deslizar de cima para baixo e abrir o menu superior direito. Isso exibirá as configurações do Bixby Voice - toque em "ativação da voz" e você poderá controlar sua voz. Está desativado por padrão; portanto, se você não for usá-lo, deixe-o desativado.

Reatribuir o botão lateral: não há mais um botão Bixby como os últimos modelos do Galaxy S, mas apenas um botão. Vá para configurações> recursos avançados> tecla lateral. Aqui você tem todas as opções para essa tecla lateral, para remover o Bixby, configurá-lo para desligar o telefone com um toque longo, iniciar a câmera com um toque duplo ou abrir um aplicativo de sua escolha. Basicamente, você pode escolher.

A área de configurações rápidas faz parte do Android, onde você pode acessar as configurações mais frequentes para o seu dispositivo, como modos de economia de energia, Wi-Fi e Bluetooth. É uma seleção de atalhos, acessados quando você desliza de cima para baixo na tela do telefone Samsung. A Samsung também adiciona alguns elementos extras aqui.

Acesse instantaneamente as configurações rápidas e o painel de notificações na tela inicial: deslize para baixo em qualquer lugar na tela inicial e o painel de notificações deslizará para baixo, o que significa que você não precisa ir até a parte superior da página, deslize para baixo novamente e você obtenha configurações rápidas - realmente úteis nos telefones Galaxy S20 + e S20 Ultra maiores. Esta opção está desativada por padrão. Para ativá-lo, pressione e segure o papel de parede e selecione "configurações da tela inicial" e, em seguida, "deslize para baixo no painel de notificações".

Editar configurações rápidas: para alterar os atalhos que você vê ao deslizar para baixo as notificações, deslize para baixo duas vezes para ver a grade completa, abra o menu tocando nos três pontos e selecione "ordem dos botões". Você verá a lista completa de opções nas páginas. Você pode arrastar para reordenar ou remover os atalhos desnecessários. Dica principal: somente os seis primeiros aplicativos são mostrados na visualização compacta na parte superior; portanto, faça desses seus primeiros atalhos de configurações.

Acesse instantaneamente as configurações do dispositivo a partir de configurações rápidas: essa é uma dica padrão do Android, mas excelente para acessar as configurações instantaneamente. Pressione e mantenha pressionado o atalho (por exemplo, Bluetooth) e você irá instantaneamente para o menu de configurações completas. É realmente útil para opções de Wi-Fi, Bluetooth e economia de energia.

Acessar dispositivos conectados no painel de configurações rápidas: por padrão, você verá que os dispositivos e a mídia conectados também são mostrados no painel de configurações rápidas. Isso significa que você pode deslizar para baixo e tocar para acessar a música que está tocando ou os alto-falantes aos quais está conectado. A opção de dispositivos abrange conexões diretas e SmartThings; portanto, se você é um usuário doméstico inteligente, essa é uma maneira de acessar diretamente esses dispositivos. Você pode achar que não precisa ou precisa dessa opção, para desativá-la, abrindo as configurações rápidas e tocando no menu superior direito. Em seguida, toque em "layout rápido do painel" e desative "mostrar mídia e dispositivos" para removê-lo.

Ajuste rapidamente o brilho da tela: a Samsung permite acessar o brilho através do painel de configurações rápidas, basta deslizar para baixo e você verá o controle deslizante. Se você deseja ajustar a autobrightness, pressione a seta para baixo na extremidade direita do controle deslizante e ele o levará diretamente a essas configurações, nas quais você poderá ativá-lo ou desativá-lo.

A bandeja de aplicativos faz parte do iniciador do telefone e é a área em que seus atalhos de aplicativos ficam.

Mostrar todos os aplicativos na tela inicial: essa é uma opção popular para alguns. Se você deseja remover a bandeja de aplicativos, pressione e segure a tela inicial e toque em "configurações da tela inicial". Em seguida, selecione "layout da tela inicial" e você verá duas opções, "somente tela inicial" ou "tela inicial e tela de aplicativos". O primeiro remove completamente a bandeja de aplicativos, como o iPhone.

Adicionar ou remover um botão da bandeja de aplicativos: por padrão, não há botão na bandeja de aplicativos e você abre a bandeja de aplicativos com um toque. Se você quiser que o botão volte para as configurações da tela inicial, como acima, selecione "botão aplicativos". Aqui você pode ativar ou desativar.

Deslize para mostrar ou ocultar a bandeja de aplicativos: como acima, o Galaxy S20 permite exibir a bandeja de aplicativos com um deslize para cima. As próprias páginas dos aplicativos rolam para a esquerda e para a direita. Se você deseja retornar à página inicial, não precisa pressionar o botão Início, basta deslizar o dedo para cima novamente e a bandeja de aplicativos desaparece.

Alterar o tamanho da grade da tela de aplicativos: como na tela inicial, você pode alterar a densidade de aplicativos na bandeja / página de aplicativos. Como acima, acesse as configurações da tela inicial e você verá a opção "grade da tela de aplicativos", com até 5x6. Este último compilará mais aplicativos.

Organize seus aplicativos em ordem alfabética: na bandeja de aplicativos, clique no menu no canto superior direito e depois em "classificar". Isso lhe dará a opção de ter ordem alfabética. Basta tocar nessa opção e tudo ficará no lugar.

Reordenar aplicativos: pressione o botão de menu no canto superior direito e toque em "classificar". Desta vez, selecione "pedido personalizado". Agora você pode arrastar os aplicativos para a posição em que deseja.

Criar uma pasta da bandeja de aplicativos: você pode ter uma pasta para aplicativos, esteja em ordem alfabética ou personalizada. Basta pressionar e segurar um ícone do aplicativo e arrastá-lo para outro e uma pasta será criada. Você pode editar o nome e a cor conforme desejar.

Pesquise todo o seu telefone com o Finder: na parte superior da tela de aplicativos, há uma barra de pesquisa do Finder. Isso retornará resultados de pesquisa para aplicativos que você instalou, mas também poderá pesquisar conteúdo em aplicativos, como Netflix, Play Store, mensagens, lembrete, calendário e muito mais. Toque na barra do Finder na bandeja de aplicativos, depois clique no botão de menu à direita, em "gerenciar aplicativos", e você pode escolher onde procurar.

Gerenciar os aplicativos pesquisados pelo Finder: Se o Finder retornar informações que você não deseja, desative alguns dos aplicativos que acessar. Abra a bandeja de aplicativos e toque no menu superior direito. Em seguida, selecione Configurações do Finder> escolha aplicativos para pesquisar. Isso permitirá que você desative os aplicativos dos quais você não deseja resultados.

Deixe o Finder fornecer sugestões de aplicativos: ao tocar no Finder na parte superior da bandeja de aplicativos, você receberá imediatamente sugestões com base nos aplicativos recentes que você usou. Se você não quiser isso, acesse as configurações do Finder, como acima, e desative-o em "mostrar aplicativos sugeridos".

Desinstalar aplicativos: você pode desinstalar diretamente de um ícone de aplicativo. Basta pressionar o aplicativo e um menu pop-up dará a opção de desinstalar um aplicativo. Se for um aplicativo principal (que você não pode desinstalar), a mesma opção permitirá que você desative um aplicativo.

Adicionar aplicativos à tela inicial: mantenha pressionado o atalho do aplicativo na bandeja de aplicativos. Isso permitirá que você coloque um atalho na tela inicial arrastando-o para o topo da página, ou selecione "adicionar à página inicial" no menu pop-up exibido.

Pare de adicionar novos ícones de aplicativos à tela inicial: entre nas configurações da tela inicial (pressione e segure o papel de parede) e você encontrará a opção "adicionar aplicativos à tela inicial". Desative isso, caso contrário, todos os aplicativos que você instalar serão adicionados à sua tela inicial. Ou ligue-o, se é isso que você deseja.

Alterar o aplicativo padrão: o Android permite decidir qual é o aplicativo padrão se você tiver mais de um que fará a mesma coisa. Em configurações> aplicativos, clique no botão de menu no canto superior direito e depois em "aplicativos padrão". Aqui você pode ver o que foi selecionado como navegador padrão, aplicativo de chamada, aplicativo de mensagens e tela inicial. Outros padrões são selecionados pelo primeiro aplicativo que você abre para uma tarefa específica.

Controlar permissões do aplicativo: o Android permite gerenciar todas as permissões de cada aplicativo individualmente. Vá para configurações> aplicativos, selecione o aplicativo desejado e pressione Permissões. Isso permitirá que você ative e desative as permissões, para que você possa desativar o local ou o acesso a contatos, por exemplo.

A tela de bloqueio é o que você vê quando o telefone está bloqueado. É realmente dividido em duas partes, uma quando a tela está desligada - onde a "exibição sempre ativa" pode fornecer algumas informações - ou a tela de bloqueio adequada onde a tela está totalmente ligada, mas você não pode acessar o dispositivo.

Ativar sempre na exibição: para que a tela mostre as informações "sempre ativadas", entre na tela de bloqueio> sempre exibida e ative-a - está desativada por padrão. Isso mostra quando o visor do telefone está em espera, ou seja, quando o visor está desligado. Você pode optar por que ele apareça em uma programação - talvez apenas seja exibida quando estiver em sua mesa - ou seja exibida sempre ou quando você tocar no telefone. Lembre-se, consome bateria.

Alterar o estilo do relógio sempre ativo: Há uma variedade de tipos de relógio diferentes para o visor sempre ativo do S10. Vá para configurações> tela de bloqueio> estilo do relógio. Aqui você pode alterar o relógio para a exibição sempre ativa e a tela de bloqueio. Você também pode alterar as cores; portanto, se você não quiser mono, poderá selecionar outra coisa.

Adicione um controlador de música ou FaceWidgets à sua tela de bloqueio ou tela sempre ativa : FaceWidgets é o nome que a Samsung usa para outras informações na tela de bloqueio ou na tela sempre ativa. Você provavelmente terá um controlador de música por padrão, mas, se não tiver, vá para configurações> tela de bloqueio> FaceWidgets. Aqui você encontra todas as opções para ativar e desativar, incluindo Rotinas Bixby, previsão do tempo, alarmes e horários.

Alterar o brilho da tela sempre ativa: isso está vinculado ao brilho automático do telefone; no entanto, você pode substituí-lo manualmente para definir o brilho sozinho. Vá para configurações> tela de bloqueio> tela sempre ativada. Dentro deste menu, você verá "brilho automático". Desligue isso e você poderá definir o brilho por conta própria. Você também pode alterar o brilho manualmente tocando no visor sempre ligado, uma vez que ele é exibido.

Alterar atalhos da tela de bloqueio: Você pode ter dois atalhos na tela de bloqueio para acesso rápido (apenas a tela de bloqueio, não a tela sempre ativa). Por padrão, esses são telefones e câmeras, mas podem ser o que você quiser. Vá para configurações> tela de bloqueio> atalhos. Aqui você pode selecionar os atalhos esquerdo e direito ou desativá-los completamente.

Desativar / ativar as notificações da tela de bloqueio: se você não deseja notificações na tela de bloqueio, vá para configurações> tela de bloqueio> notificações. Isso permite ocultar o conteúdo, mostrar apenas ícones de aplicativos ou desativar completamente as notificações. Por outro lado, se você quiser notificações com conteúdo, não selecione ocultar.

Alterar a aparência das notificações da tela de bloqueio: Você não apenas pode alterar as informações exibidas na tela de bloqueio, como também pode alterar sua aparência. Vá para configurações> tela de bloqueio> notificações e você pode alterar a transparência das notificações na tela de bloqueio. Você também pode inverter o texto para que ele se destaque mais no plano de fundo.

Mostrar um relógio de roaming na tela de bloqueio: Um dos melhores recursos dos telefones é que ele muda automaticamente para a hora local, mas um relógio de roaming pode mostrar o fuso horário de sua casa. Vá para configurações> tela de bloqueio> relógio de roaming. Você também pode escolher onde fica o fuso horário de sua casa.

A segurança continua tão importante como sempre, com a Samsung oferecendo uma variedade de opções de desbloqueio.

Dica de segurança principal: a biometria não é infalível, porque quando eles falham, o dispositivo reverte para PIN ou senha para desbloquear. Portanto, seu dispositivo é tão seguro quanto a senha ou o PIN que você usa, pois qualquer pessoa que tente entrar no telefone sempre pode optar por seguir diretamente para esses métodos de desbloqueio. A biometria está lá por conveniência, não por segurança.

Ativar impressão digital ou segurança de face: para usar sua impressão digital ou face para desbloquear, vá para configurações> biometria e segurança. Aqui você pode registrar seu rosto ou impressões digitais. Você precisará definir um PIN ou senha de backup ao mesmo tempo para fornecer segurança adicional. Dica: se estiver usando impressões digitais, registre os dedos em cada mão para que você possa desbloquear, no entanto, segurando o telefone.

Toque na tela para mostrar a localização do scanner de impressão digital: Você pode iluminar o ícone de impressão digital tocando no telefone, para saber onde desbloqueá-lo. Vá para configurações> biometria e segurança> impressões digitais. Toque no seu PIN ou senha e vá para "Mostrar ícone quando a tela estiver desligada". Você pode optar por tocar na tela e o ícone de impressão digital aparecerá mostrando que você deve pressionar.

Bloqueio instantâneo: quando você pressiona o botão de espera, deseja que seu telefone seja bloqueado instantaneamente. Vá para configurações> tela de bloqueio> configurações de bloqueio seguro. Existe a opção de bloquear o dispositivo assim que a tela entrar em suspensão ou quando você pressionar o botão de espera. Se você deseja um atraso, há várias opções de tempo.

Desbloqueio inteligente / Bluetooth: novamente em configurações> tela de bloqueio> existe a seção Bloqueio inteligente. Esse é um recurso padrão do Android e você tem a opção de nomear dispositivos confiáveis, para que o seu Android seja desbloqueado quando conectado a outra coisa. Você pode nomear dispositivos Bluetooth (como seu smartwatch ou carro), local, voz confiável e assim por diante. Dica: este é basicamente um dos únicos lugares na interface do usuário da Samsung, onde você reverte para o visual do Android!

Limpe automaticamente o dispositivo: se você estiver preocupado com o fato de o telefone cair nas mãos erradas e ser quebrado, você pode limpá-lo automaticamente. Vá para configurações> tela de bloqueio> configurações de bloqueio seguro. Aqui você encontrará a opção de redefinição automática de fábrica se forem feitas 15 tentativas com falha de desbloqueio.

Bloquear funções de rede e segurança: esta opção significa que suas configurações de rede não podem ser alteradas enquanto o telefone está bloqueado. Isso facilita a localização do telefone se ele for roubado. No entanto, isso também significa que você precisa desbloquear o telefone para ativar o modo de voo. Vá para configurações> tela de bloqueio e segurança> configurações de bloqueio seguro para encontrar a opção de ativá-lo ou desativá-lo.

Criptografe seu cartão SD: se você não quiser que as pessoas bisbilhotem seu cartão SD, elas o tiram do telefone, é possível criptografá-lo. Só pode ser lido no seu telefone desbloqueado. Vá para configurações> biometria e segurança> criptografar o cartão SD e você poderá obter todos os detalhes.

Mantenha seus arquivos e aplicativos particulares na Pasta Segura: se você está preocupado com as pessoas acessando seu telefone e encontrando coisas que não deveriam, use a Pasta Segura. Isso configura outra camada de segurança; você pode adicionar arquivos, fotos e aplicativos que deseja manter ocultos - que podem ser desde fotos pessoais a documentos comerciais. Você também pode adicionar segundas versões de aplicativos que deseja que sejam seguros e privados. Está em configurações> biometria e segurança> pasta segura.

A Samsung está agora em sua segunda geração de telas Infinity-O e na série Galaxy S20 agora há a opção de 120Hz.

Ative o modo 120Hz: existe a opção para 120Hz ou 60Hz no S20. Vá para configurações> tela> suavidade de movimento. Isso permitirá que você escolha, com 120Hz com o objetivo de tornar as coisas mais suaves. Ele está disponível apenas na resolução Full HD + (também o padrão), mas também consumirá mais bateria do que a 60Hz.

Altere a resolução da tela: "Quad HD +", eles dizem, mas o padrão é "Full HD +". Você pode selecionar a resolução desejada para a tela em configurações> tela> resolução da tela. Resolução mais baixa pode economizar a energia da bateria.

Ative o modo escuro: está presente nos telefones Samsung há algum tempo, mas é muito mais difundido e agora é um recurso nativo do Android. Basta abrir o menu de configurações e ir para a tela. É a primeira coisa que você verá na parte superior da página, mas você pode tocar em "configurações do modo escuro" e pode programar o modo escuro para aparecer ao pôr do sol.

Alterar as cores da tela: vá para configurações> modo de tela e você terá a opção de alterar a aparência da tela. O padrão é vívido com a opção de torná-lo natural. No modo vívido, você pode alterar a temperatura da cor e as configurações de RGB, se desejar.

Ligue o aprimorador de vídeo: existe um aprimorador de vídeo escondido no S20 que visa aumentar os vídeos. Ele funciona com uma variedade de aplicativos, incluindo Netflix, Play Movies, Prime Video e YouTube. Vá para configurações> recursos avançados> aprimorador de vídeo para ativar ou desativar, dependendo de suas preferências.

Ligue o filtro de luz azul: isso altera a cor da tela para reduzir a luz azul, evitar cansaço visual e ajudar a dormir melhor, em particular. Vá para configurações> tela> filtro de luz azul para alterar os tempos e a força do efeito.

Ocultar a câmera frontal: se você não gostar da câmera frontal, poderá ocultá-la em um banner escuro. Isso significa que seu telefone terá um painel superior maior. Vá para configurações> tela> aplicativos em tela cheia. Abra o menu para revelar as configurações avançadas. Aqui você encontrará uma opção de alternância para ocultar a câmera frontal, se isso lhe incomoda.

Modo com uma mão: vá para configurações> recursos avançados> modo com uma mão e você encontrará a opção de um botão ou gesto para ativar o modo com uma mão. Isso precisa ser ativado, mas reduzirá a exibição para facilitar o acesso a itens mais próximos do topo - ótimo para mãos pequenas em telefones grandes. Uma vez no modo com uma mão, você pode alternar da esquerda para a direita tocando nas setas. Para sair do modo com uma mão, basta tocar na área preta.

A Samsung gosta de notificá-lo o tempo todo, domar essas notificações e fazê-las fazer o que você quer é uma grande parte da vida com um telefone moderno. A Samsung geralmente substitui todas as notificações por seu próprio som e vibração; portanto, há muito a ser feito. Cobrimos algumas notificações na seção da tela de bloqueio acima, mas é assim que você controla todos esses bipes e zumbidos.

Para desativar as notificações de um aplicativo: vá para configurações> notificações e você verá uma seção "enviado recentemente". Toque em "ver tudo" e você terá opções fáceis de alternar para todos os aplicativos do seu telefone. Aqui você pode desligá-los completamente ou tocar para controlar notificações específicas.

Mostrar emblemas de ícones de aplicativos: os emblemas de ícones são um recurso do Android, permitindo que cada aplicativo mostre quantas notificações você possui. A Samsung aplica isso em todo o dispositivo. Vá para configurações> notificações> emblemas do ícone do aplicativo. Você pode ativar ou desativar as opções ou tocar para alterar o estilo (números ou nenhum número). Se você tocar em um aplicativo, poderá desativar os pontos de um aplicativo específico.

Veja as notificações do seu aplicativo com um toque longo no atalho do aplicativo: esta é uma extensão bastante avançada dos selos de ícone. Você pode pressionar e segurar o ícone de um aplicativo que mostra um emblema e as notificações serão reveladas em um menu pop-up. Vá para configurações> notificações> emblemas de ícones de aplicativos e você encontrará essa opção na parte inferior da página em "notificações nos ícones de aplicativos".

Desativar uma notificação que você recebeu: este é um recurso padrão do Android, mas é realmente útil. Se você receber uma notificação de qualquer aplicativo e nunca mais quiser vê-la novamente, deslize lentamente a notificação para a direita e verá uma engrenagem nas configurações. Toque nele e você verá a opção de desativar as notificações para esse aplicativo.

Aprender a dominar não perturbe é uma das principais habilidades do Android. Você pode obtê-lo para fornecer as notificações desejadas quando desejar, silenciar o telefone quando desejar sem precisar de um controle deslizante mecânico, mas ainda assim deixar passar essas notificações vitais. No Galaxy S20, você tem cinco controles deslizantes de volume. É isso mesmo, cinco: toque, mídia, notificações, sistema, voz Bixby.

Ative a legenda ao vivo para tudo: a legenda ao vivo é uma oferta para todo o sistema que fornece legendas para aplicativos de vídeo. Está escondido nos controles de volume. Basta tocar no volume para cima ou para baixo e, quando o controle deslizante aparecer, toque na seta suspensa. Isso mostrará todos os seus controles de volume, mas no final da lista você verá a opção de ativar a legenda ao vivo.

Alternar ignorar o volume da mídia: nas configurações de volume (deslize o volume para baixo ou em configurações> sons e vibrações), você encontrará a opção de usar as teclas de volume da mídia. Esta opção está desativada por padrão, mas se você a ativar, quando pressionar os botões de volume, apenas o volume da mídia se moverá. Deixe-o desativado e ele controla o volume da campainha, mas muda para o volume da mídia quando a mídia é reproduzida, por exemplo, no Netflix ou no Spotify.

Altere os níveis de vibração para tudo: Vá para configurações> sons e vibração> intensidade da vibração e você pode alterar os níveis de vibração para chamadas, notificações e toque.

Alterne rapidamente para alertas vibratórios: se você deseja silêncio, mas ainda procura alertas de vibração, pressione o botão de volume e toque no ícone do alto-falante no pop-up. Isso mudará para vibrar. Ou você pode manter pressionado o botão de volume para que ele deslize completamente para vibrar.

Defina seu telefone como silencioso: os controles normais de volume só vibram. Para silenciar o telefone, deslize para baixo até as configurações rápidas e toque no atalho de som. Isso alternará entre som / vibração / mudo. Lembre-se de ativar o som novamente, caso contrário, você perderá todas as suas chamadas e mensagens ou usará o recurso não perturbe.

Desative o ruído de carregamento, desbloqueie o ruído e o teclado: a Samsung emitirá um bipe no Galaxy e vibrará a cada ação e toque. Vá para configurações> som e vibração> sons do sistema / controle de vibração e você encontrará todas as opções para desativar essas coisas. Faça isso por favor.

Ativar e controlar o Dolby Atmos: pode ser ativado em configurações rápidas ou em configurações> sons e vibrações> qualidade e efeitos do som. Na seção Dolby Atmos, você tem a opção de auto, filme, música ou voz como opções individuais para aprimoramento de áudio. Há também a opção de ativar o Atmos automaticamente quando você inicia um jogo.

Adapte a qualidade do som a você: Você pode personalizar a saída de som dos dispositivos S20. Vá para configurações> sons e vibrações> qualidade e efeitos do som e você verá "adaptar som" na parte inferior. Você pode escolher um perfil com base na idade ou criar uma configuração personalizada com base em um breve teste de audição.

Ativar não incomodar: Não incomodar é um recurso do Android que permite silenciar o telefone, mas configura uma série de exceções. Deslize rapidamente as configurações rápidas e toque no botão não perturbe para ativá-lo. Você também pode defini-lo como uma programação, por exemplo, à noite ou quando estiver no escritório. Basta pressionar e segurar a configuração rápida para acessar as opções do menu completo.

Permitir alarmes e exceções em não perturbe: Se você deseja silêncio, não perturbe é ótimo. Mas se você quiser algumas notificações, precisará designar as exceções permitidas. Vá para configurações> som e vibração> não perturbe> permita exceções. Aqui você pode permitir alarmes (essenciais se quiser acordar de manhã), mas também permitir chamadas repetidas ou contatos nomeados - como favoritos para mensagens e chamadas - e também lembretes. Vale a pena conferir o que pode passar e o que não pode.

Permitir notificações em não perturbe: Embora os sons e as vibrações sejam silenciados em não perturbe, você ainda pode ter notificações silenciosas. Nas configurações> som e vibração> não perturbe> ocultar notificações, você encontrará opções para permitir ou interromper notificações. Ocultar tudo significa que não há nada aparecendo, mas você pode escolher - você pode desativar os ícones, a lista de notificações, os pop-ups e os ícones da barra de status.

As câmeras da S20 e S20 + são bem diferentes da S20 Ultra - mas há muito em comum e muito a que lidar. Veja como controlar a câmera.

Ative o modo 108MP (somente S20 Ultra): o S20 Ultra possui uma câmera de 108 megapixels, mas por padrão está configurada para 12 megapixels. Se você deseja a resolução total, toque no botão de proporção no visor e verá a opção "4: 3 108MP".

Ative a captura de vídeo em 8K: se você deseja capturar vídeo na resolução mais alta, entre no modo de vídeo e toque no ícone de proporção - você verá a opção 16: 9 8K. Você perde alguns recursos com esta resolução - não há recursos avançados, apenas a captura de 8K.

Use o modo noturno para obter melhores fotos com pouca luz: a Samsung melhorou o disparo com pouca luz na câmera normal e no modo noturno. Quando estiver escuro, a câmera sugerirá que você use o modo noturno - toque na notificação. Ou entre nos modos de disparo e toque no modo noturno. Ao fotografar com pouca luz, mantenha a câmera o mais estável possível, até a pequena lua no botão do obturador ficar amarela.

Obtenha uma foto macro melhor: a ampla abertura das câmeras S20 significa que as coisas de perto podem parecer borradas nas bordas. Isso é parcialmente causado pela abertura f / 1.8. Dê um passo atrás e use a telefoto - a f / 3.5 mais estreita (no S20 Ultra) ou f / 2.0 (no S20) pode ter mais foco de perto.

Use o Single Take para assuntos em movimento: se você estiver olhando para algo interessante que se move, como um artista de rua ou talvez seu cachorro, o Single Take pode capturar uma série de imagens e vídeos para você. Nota: O Single Take não captura som colocando sua própria trilha sonora sobre o vídeo.

Como sair do modo câmera: se você está preso no modo câmera e não sabe como voltar, procure a seta para trás no canto esquerdo do telefone. Isso voltará ao visor normal.

Desativar a correção de distorção de ângulo ultra amplo: ao tirar uma foto com a câmera ultra grande, o software corrige parte da distorção que vem com ela. Pode ser uma linha reta que é curvada quando não deveria ser, por exemplo. Se você preferir que o telefone não faça isso, acesse Configurações da câmera> opção Salvar e você verá a opção para desativá-lo.

Ative o modo de sugestão de foto: um recurso apresentado no S10, ele analisará a cena e sugerirá a melhor composição. A câmera sugere a melhor foto que você pode tirar e ajuda a alinhar usando um guia na tela. Abra a câmera e toque nas configurações na parte superior e você encontrará a opção de ativar.

Use o otimizador de cenas para melhorar suas fotos: O novo otimizador de cenas usa a IA para melhorar suas fotos, além de permitir fotos noturnas maiores no computador de mão. No visor do aplicativo da câmera, você verá o ícone swirly em um canto. Se estiver azul, o otimizador de cena será ativado e identificará a cena e escolherá as melhores configurações para você. Se não houver ícone swirly, acesse as configurações da câmera e ative o otimizador de cena. Você também tem a opção de ajustar como funciona na mesma seção.

Inicialização rápida da câmera: Por padrão, um toque duplo no botão lateral inicia a câmera. Se você quiser alterar isso - como mencionamos nos controles das teclas laterais acima - vá para configurações> recursos avançados> tecla lateral e você encontrará os controles.

Alternar modos da câmera: a câmera carrega e você pode passar os modos da foto, passando pelos modos que você verá à direita ou à parte inferior. Basicamente, você pode deslizar ao longo dessa lista, passando por uma tomada única, foto, vídeo e muito mais. Você pode deslizar pela tela da câmera para percorrer os modos. Em mais, você encontrará outras funções, como pro (controle manual), noturno, foco ao vivo, hyperlapse e assim por diante.

Edite os modos de câmera disponíveis: você não precisa seguir as opções padrão acima - você pode adicionar ou remover modos que achar mais úteis. Entre em "mais" e você verá um lápis aparecer na parte inferior. Toque nele e ele permitirá que você arraste os modos desejados para a lista, para que você possa selecioná-los facilmente sem abrir o menu "mais" todas as vezes.

Alterne rapidamente da câmera traseira para a frontal: existe um botão para alternar entre as câmeras frontal e traseira, mas você também pode fazer isso com um toque. Basta deslizar para cima ou para baixo na tela para alternar para a outra câmera. (Basicamente, deslize o dedo na direção oposta àquela que altera o modo de disparo, conforme descrito acima.) Ou você pode pressionar duas vezes o botão liga / desliga novamente e as câmeras serão trocadas.

Ativar captura bruta: se você deseja que os arquivos dng sejam salvos, além do JPEG normal, entre nas configurações> salvar opções. Aqui está a opção de salvar os arquivos raw e jpeg. No entanto, para usá-lo, você precisará estar no modo Pro; portanto, se você quiser arquivos não processados, ative-o e fotografe no Pro - você também não pode mudar para 108MP neste modo, para não conseguir um tamanho enorme. arquivo RAW.

Ativar estabilização de vídeo: para estabilizar seu vídeo na câmera traseira, basta tocar no ícone à esquerda com uma mão e linhas onduladas. Isso ativa o modo super estável. É amarelo quando ligado. Você não pode ficar super estável no vídeo 8K.

Grave em vídeo HDR10 +: HDR10 + é um recurso beta (ou "laboratórios"). Entre no modo de vídeo e abra as configurações da câmera> funções avançadas de gravação. Você pode alternar no HDR10 +, mas esteja avisado de que só pode vê-los em uma tela HDR10 + compatível; caso contrário, eles se parecerão com vídeo de baixa qualidade. Você também pode capturar apenas HDR10 + a 1080 / 30p, não a gama completa de resoluções oferecidas pela câmera.

Tire um retrato de selfie: em vez de oferecer um modo de retrato, a Samsung oferece "foco ao vivo", que desfocará o fundo. Basta mudar para a câmera frontal e selecionar o foco ao vivo no menu. Existem quatro efeitos bokeh diferentes para experimentar. Observe que a suavização da pele está ativada no meu padrão, então toque no ícone da varinha se desejar fazer alterações.

Use AR Emoji: agora é um modo no menu. Permite capturar um emoji que é você ou usar vários caracteres de AR. Basta tocar em AR emoji e se divertir.

Para tirar uma foto de longa exposição: Abra o modo Pro. No lado direito / inferior, você verá a opção de alterar a duração da exposição com um símbolo que se parece com o obturador da câmera. Use o controle deslizante para selecionar a duração desejada. O ícone de compensação de exposição indicará se você vai ficar super ou subexposto, alternando de + para -.

Alterar a visualização da galeria: se você estiver vendo suas fotos e quiser exibir mais ou menos, poderá beliscar o zoom para alterar a visualização em miniatura.

Desde que a Samsung introduziu as bordas na tela Infinity, ela vem tentando descobrir o que fazer com ela. Se você não deseja nenhuma das funções, pode desativar tudo.

Adicionar ou remover painéis de borda: acesse Configurações> tela> tela de borda e toque em painéis de borda. Aqui você verá a seleção de painéis disponíveis e poderá adicionar e remover aqueles que não deseja. Atenha-se ao útil, caso contrário você passará mais tempo navegando e menos tempo fazendo. Vale a pena investigar a seleção inteligente.

Mova a alça do painel de borda para qualquer lugar que você desejar: Você pode mover a alça de borda (onde é necessário deslizar para abrir os painéis de borda) para qualquer lugar à esquerda ou direita da tela. Basta pressionar e segurar e você pode arrastá-lo para onde quiser. Se você não deseja movê-lo, pode desativar essa opção nas configurações, como abaixo.

Altere o tamanho e a transparência da alça do painel de borda: Vá para configurações> tela> tela de borda> painéis de borda. Em seguida, toque no menu no canto superior direito e selecione "manipular configurações". Nessas configurações, você pode alterar a alça - inclusive tornando-a invisível, alterando a cor, o tamanho e se deseja vibrar quando tocada.

Ativar iluminação de borda para notificações: você pode acender as bordas da tela para receber notificações. Vá para configurações> tela> tela de borda> iluminação de borda. Você pode alterar o estilo da iluminação de borda e indicar quais aplicativos serão notificados. Você pode usá-lo para tudo ou apenas para os aplicativos de que realmente gosta.

Desativar a tela de borda: acesse Configurações> tela> tela de borda e desative os painéis de borda. Eles serão banidos para o balde de funções que você nunca usa.

Bixby é assistente da Samsung. Ele estreou no Samsung Galaxy S8 em 2017 e apareceu posteriormente nos telefones que se seguiram. O assistente de IA pode fazer uma série de coisas, mas é basicamente dividido em Bixby Voice (com tela própria) e Bixby Vision. Cobrimos algumas dicas do Bixby Voice na seção de assistentes digitais acima. Se você quiser saber mais sobre o Bixby, temos um recurso completo do Bixby para você aproveitar .

Configurar uma rotina Bixby: Vá para configurações> recursos avançados> Rotinas Bixby e você encontrará essa opção. Isso permitirá que você configure várias receitas If e Then. Por exemplo, quando você viaja para o exterior, desative os dados móveis. Você pode criar rotinas personalizadas com base na abertura de um aplicativo, o que é ótimo para jogos, por exemplo.

Use o Bixby para acessar as configurações do seu telefone: Uma das coisas encantadoras do Bixby é que ele pode ser usado para acessar as configurações do seu telefone. Pressione e segure a tecla Bixby para que o Voice comece a ouvir e diga o que deseja alterar no telefone.

Use comandos rápidos para alterar o estado do seu telefone: Há uma variedade de comandos rápidos que adaptarão seu telefone a configurações específicas, como dirigir, por exemplo. Eles permitem que você use o Bixby Voice para ativá-los rapidamente. Abra o Bixby através do botão, deslize para cima para abrir a página principal do Bixby, abra o menu superior direito e você encontrará "comandos rápidos". Aqui você configura o que deseja que aconteça quando diz algo específico. É como rotinas Bixby, mas para voz.

O Bixby responde apenas quando conectado a um dispositivo Bluetooth: isso é divertido. Acesse Configurações do Bixby> resposta de voz e você encontrará a opção de garantir que o Bixby responda apenas com voz quando conectado a um dispositivo Bluetooth. É ideal para o controle manual, no carro, por exemplo.

Use o Bixby Vision para traduzir: Abra a câmera e você encontrará o Bixby Vision nos modos da câmera. Toque nele e ele abrirá o Vision. Por padrão, está definido para ler códigos de barras e compras - mas abra o menu e você encontrará a opção de ativar a tradução, o que é muito mais útil. Em seguida, ele encontrará o texto e o traduzirá ao vivo para você.

Faça uma captura de tela: Pressione os botões de diminuir o volume e de espera ao mesmo tempo. Uma captura de tela será capturada.

Deslize o dedo na palma da mão para obter uma captura de tela: se você não quiser pressionar os botões para fazer uma captura de tela, vá para configurações> recursos avançados> movimentos e gestos e ative o toque para capturar. Isso evita que você precise pressionar dois botões ao mesmo tempo. Deve estar ativado por padrão.

Usar captura inteligente: a Samsung oferece mais opções para capturas de tela. Vá para configurações> recursos avançados> movimentos e gestos> captura inteligente. Isso permitirá que você role para obter mais de uma página, com opções de edição e compartilhamento instantâneas também. É ótimo para capturar páginas da Web completas. Há também um gerador de tags que digitalizará a imagem e sugerirá tags para adicionar a ela.

Capturar um gif na tela: você pode criar um gif instantaneamente a partir de qualquer coisa que esteja sendo reproduzida no seu telefone, como um vídeo no Twitter, Instagram ou YouTube. Ative o painel de seleção inteligente da borda. Depois, quando o vídeo estiver no visor, deslize para seleção inteligente na borda e selecione animação. Uma janela de visualização será exibida, permitindo gravar vídeos para criar um gif.

O Galaxy S20, S20 + e S20 Ultra possuem baterias enormes - 4000mAh, 4500mAh e 5000mAh, respectivamente. Mas eles também os queimam muito rapidamente. Veja como obter o máximo deles.

Desligue a tela de 120Hz: a taxa de atualização rápida consome mais bateria; portanto, se você estiver com problemas, desligue-a. As instruções estão na seção de exibição acima.

Alterne para full HD +: é a configuração padrão para os telefones da Samsung por um motivo - porque resoluções mais altas consomem mais bateria. Novamente, as instruções estão acima, mas vá para configurações> exibição e você encontrará a opção.

Ative o modo escuro no seu dispositivo: existem algumas evidências de que o uso do modo escuro reduz a energia que o telefone precisa para iluminar todo o fundo branco. Novamente, está nas configurações de exibição.

Desative os recursos que você não está usando: os telefones Samsung são totalmente carregados com recursos e você não os usará todos. Em muitos casos, você pode desativá-los. Isso pode incluir tudo a ver com Bixby, NFC, o segundo slot para cartão SIM, painéis de borda, iluminação de borda, todas as notificações de vibração.

Veja o que está consumindo bateria: Vá para configurações> cuidados com o dispositivo e toque em bateria. Isso mostrará o uso previsto da bateria com base em suas médias de 7 dias. Tocar no "uso da bateria" mostrará o que está consumindo essa bateria.

Veja o histórico de uso da bateria: na página de uso da bateria detalhada acima, você pode tocar no gráfico para ver qual foi o seu uso nos últimos 7 dias. Rolar a página para baixo revelará os aplicativos que usaram mais bateria.

Gerenciar a economia de energia do aplicativo: nas configurações> cuidados com o dispositivo> bateria, você encontrará o gerenciamento de energia do aplicativo. Aqui, você pode optar por colocar alguns aplicativos no modo de suspensão, se achar que eles estão usando muita energia em segundo plano. Por exemplo, se o Amazon Alexa parecer estar usando a bateria em segundo plano, você poderá restringir o acesso a esse segundo plano. Tome cuidado - alguns aplicativos podem não funcionar como você espera se estiverem dormindo.

Ative o modo de economia de energia: pressione o atalho em configurações rápidas ou entre em configurações> cuidados com o dispositivo> bateria. Aqui você pode alterar o modo de energia e ativar a economia média ou máxima de bateria, com a opção de alterar as configurações de cada modo. Você também pode optar por economia de energia adaptável.

Use o PowerShare sem fio: O Samsung Galaxy S20 pode carregar reversamente sem fio. Há uma rápida alternância de configurações para a função que permite carregar outro dispositivo quando você os coloca de costas. Basta tocar no botão e, em seguida, colocar o outro dispositivo na parte traseira do Galaxy S20, como o Samsung Buds + ou um iPhone ou qualquer outro dispositivo Qi.

Ativar carregamento rápido: Vá para configurações> cuidados com o dispositivo> bateria> carregamento. Aqui você encontra alternadores para diferentes taxas de carregamento.

Tempo até a carga completa: o tempo de carga é exibido quando conectado a um carregador. Olhe na parte inferior da tela de bloqueio e na tela de status da bateria. Se você estiver cobrando rapidamente, dirá isso e o tempo estimado restante.