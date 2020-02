Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung parece ter spam acidentalmente usuários de telefones Galaxy em todo o mundo.

Em 20 de fevereiro, usuários de todo o mundo começaram a relatar no Twitter e em outros canais sociais que receberam uma notificação de envio estranha do aplicativo Find My Mobile da Samsung. O alerta continha um "1" com outro "1" abaixo dele. Horas depois que os usuários receberam esta mensagem do aplicativo Find My Mobile, a Samsung confirmou que as notificações foram enviadas por acidente durante um teste interno.

Aqui está tudo o que sabemos até agora.

Aqui está um exemplo de um usuário que recebeu a notificação:

Por que minha Samsung me deu uma notificação Find My Mobile que acabou de dizer 1 1? pic.twitter.com/BqSEFwkuA1 -: 3 (@SketchShiba) 20 de fevereiro de 2020

Pelo que podemos dizer, telefone Galaxy. usuários em todo o mundo receberam a notificação por push do aplicativo Find My Mobile da Samsung.

O aplicativo Find My Mobile da Samsung permite que os proprietários de dispositivos Samsung localizem ou bloqueiem remotamente seus dispositivos. Ele também permite que os proprietários façam backup dos dados no Samsung Cloud, excluam os dados locais e impedam que outros acessem o Samsung Pay.

Cerca de três horas após o envio das mensagens "1" aos usuários, a conta oficial no Twitter da Samsung no Twitter comentou o problema:

Recentemente, ocorreu uma notificação sobre "Find My Mobile 1" em um número limitado de dispositivos Galaxy. Isso foi enviado acidentalmente durante um teste interno e não há efeito no seu dispositivo. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa ter causado aos nossos clientes. ^ LF - Samsung Help UK (@SamsungHelpUK) 20 de fevereiro de 2020

A Samsung também confirmou que a notificação não afeta os dispositivos que a receberam. Entramos em contato com a Samsung para obter mais informações.