Recebeu uma notificação estranha no seu smartphone Samsung? Aqui está o porquê

Vários usuários em todo o mundo relataram ter visto uma notificação com apenas o número "1" exibido no telefone Samsung Galaxy .

Os proprietários de smartphones da Samsung adotaram as mídias sociais e vários subreddits para relatar uma notificação push inesperada no telefone. Aparentemente, esses usuários são de todo o mundo, dos EUA ao Japão, Austrália, Holanda e outros países.

Nos fóruns de suporte da Samsung, um Samsung Ambassador sugeriu que poderia ser apenas um teste. No entanto, parece mais provável que seja apenas uma notificação por push enviada com erro pelo aplicativo Find My Mobile da Samsung.

Este aplicativo normalmente é utilizado para localizar remotamente o telefone e fazer outras coisas para proteger seus dados pessoais, como bloquear o acesso ao Samsung Pay , bloquear o telefone e muito mais. Parece que agora foi inadvertidamente usado para enviar notificações push em massa sem aviso do usuário.

Se você recebeu esta notificação, provavelmente não há motivo para entrar em pânico neste momento.

Parece que esta semana são todos os problemas para a Samsung, primeiro com problemas de exibição com o Samsung Galaxy Z Flip e agora isso.