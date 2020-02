O mais recente anúncio da Samsung pode levar a um iPhone dobrável

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung Display anunciou que seu OLED flexível com vidro ultrafino está disponível para outros fabricantes. Isso significa que não se limita apenas a dispositivos como o Galaxy Z Flip - abrindo uma ampla gama de oportunidades para outras empresas.

O maior player, é claro, é a Apple, com uma pesquisa de 2019 do UBS sugerindo que mais de um terço dos consumidores solicitados estariam interessados em um iPhone dobrável - e felizes em pagar mais por isso. Os rumores de um iPhone dobrável remontam a 2015, desde as patentes para telas curvas do iPhone até os relatórios em 2017 de que a Apple estava trabalhando em produtos flexíveis. No início de 2019, também foi relatado que o Samsung Display havia fornecido à Apple amostras para o desenvolvimento de novos dispositivos, embora todos estejam firmemente no campo dos rumores no momento.

"Com a nossa janela de cobertura de poliimida existente, o desenvolvimento da nova janela de cobertura UTG extremamente flexível Samsung UTG agora nos permite atender às necessidades mais exigentes dos clientes", disse Dennis Choi, vice-presidente da equipe de marketing de telas móveis da Samsung Display.

Obviamente, a maior preocupação em relação às telas dobráveis é sua durabilidade. O primeiro dispositivo dobrável da Samsung - o Galaxy Fold - teve que ser recuperado e modificado antes de ser lançado, e foi o Samsung Galaxy Z Flip que foi lançado para mostrar o novo UTG - vidro ultrafino.

A tecnologia de exibição levantou muitas questões, no entanto. Como a própria Samsung revela, o vidro em si tem apenas 30 µm de espessura e parece que é revestido com uma camada de plástico na própria superfície. Como mostram os recentes testes de durabilidade , é uma maneira de fornecer a dureza que esperamos do vidro comum ou do vidro Gorilla.

Estes são os primeiros dias para dispositivos dobráveis e, se há uma coisa que sabemos sobre a Apple, é que ela gosta de atender às expectativas dos clientes. A Apple não acionará os dispositivos dobráveis até saber que eles têm a durabilidade necessária para oferecer a experiência da Apple.

Mas este é o primeiro passo. Com mais dispositivos chegando ao mercado, é provável que avaliemos grandes avanços na durabilidade de displays flexíveis e em formas mais inovadoras de usá-los. Ainda não podemos ter um iPhone dobrável, mas agora estamos muito mais perto de ver uma gama mais ampla de dispositivos dobráveis.