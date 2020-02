Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O recém-anunciado Galaxy Z Flip da Samsung quer levar celulares dobráveis para as massas com um formato moderno, que lembra os telefones filip de uma década atrás.

Os telefones dobráveis têm sido um problema de divisão, com muitos questionando se eles terão a durabilidade para justificar o custo. O lançamento do Galaxy Fold original tropeçou quando as pessoas começaram a remover a superfície da tela - e parece que a nova tela do Galaxy Z Flip pode ter alguns problemas.

O telefone usa o que a Samsung chama de tela Infinity Flex, um painel OLED de plástico com uma camada de vidro ultra fina na parte superior, que é então, ao que parece, coberto com outra camada plástica protetora. Mas não estamos interessados no vidro ultrafino, porque, ao revisarmos o mais recente telefone dobrável da Samsung , identificamos danos sob a superfície da tela.

Depois de usar o telefone por alguns dias, vimos uma ondulação na tela - não na superfície - mas naquele material real da tela. Não era realmente perceptível até que saímos sob a luz do sol e olhamos para a tela em modo de espera, quando era mais óbvio. É difícil capturar na câmera, porque está abaixo da superfície.

Isso não é algo que experimentamos com telefones comuns e não encontramos no Galaxy Fold , embora nosso uso desses dispositivos tenha sido basicamente o mesmo. O que causou isso, não deve acontecer dentro de 48 horas após a compra de um novo dispositivo.

Entramos em contato com a Samsung para obter uma explicação sobre o que pode ser isso e estamos aguardando uma resposta.

Há duas coisas que achamos que podem estar acontecendo aqui, mas sejamos claros, isso é especulação. Em primeiro lugar, esta parte da tela fica onde o Snapdragon 855+ está localizado. Depois de jogar o Call of Duty Mobile, notamos que ele esquentou bastante nesta seção do telefone. A parte inferior do telefone é basicamente toda bateria, enquanto a parte superior é onde está localizada a maior parte do hardware.

Isso pode causar danos térmicos no visor?

Em segundo lugar, se você estiver jogando em modo paisagem, é aqui que seus controles provavelmente estarão. No caso do Call of Duty Mobile, é aqui que está o polegar esquerdo, controlando o movimento do seu player.

Esse dano pode ser causado por esse movimento repetido nessa área da tela? É uma combinação dos dois fatores? O Call of Duty Mobile matou a tela do Galaxy Z Flip?

É claro que isso pode ser um problema de fabricação, ou porque temos um dos primeiros Galaxy Z Flips a chegar - mas certamente é inesperado quando tomamos cuidado com o uso do telefone. Não houve força excessiva na tela, apenas foi usada de uma maneira que usamos em todos os outros telefones.

É importante ressaltar que essa "ondulação" na verdade não afeta o desempenho da tela - ou não durante o tempo que usamos o telefone. Reproduza um filme e você não pode vê-lo, navegue nas mídias sociais e não há problema, mas gera outra consulta sobre a adequação desses tipos de exibição em smartphones.

O Samsung Galaxy Z Flip teve um início melhor do que o Samsung Galaxy Fold, mas também foram levantadas preocupações sobre o uso do termo "vidro" pela Samsung. Foi lançado alegando usar "Ultra Thin Glass" para proteger a tela, mas foi rapidamente revelado por Zach Nelson, da JerryRigTudo que essa camada protetora era facilmente danificada.

Parece que a proteção de vidro ultrafina do Galaxy Z Flip possui uma camada de plástico na parte superior, então dificilmente é o vidro que você pensou que poderia ser. A Samsung, no entanto, oferece um serviço de substituição de tela no Z Flip. Nos EUA, que custam US $ 119 e no Reino Unido, são 99 libras e é bom saber que as coisas podem ser reparadas - mas igualmente, em um telefone de 1300 libras, elas não devem ser danificadas em dois dias.

Ainda achamos que o Galaxy Z Flip é um ótimo dispositivo, mas se você tem um ou está pensando em adquirir um, vale a pena olhar um pouco mais fundo do que apenas na superfície da tela.