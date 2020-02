Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A segunda geração do Galaxy Fold da Samsung pode apresentar uma câmera selfie na tela dentro da área da tela que seria invisível aos olhos.

O boato vem do Ice Universe no Twitter, que afirma que o Galaxy Fold 2 será o primeiro telefone a comercializar usando essa tecnologia. Também será lançado em julho, para que se acredite no mesmo tweet.

Se a câmera invisível na tela for usada, isso significará que o alto ângulo usado pelo modelo de primeira geração poderá ser substituído, proporcionando uma experiência de exibição muito mais abrangente.

Segundo uma fonte coreana, o sucessor do Galaxy Fold, codinome "Champ", usará a tecnologia "Under Display Camera" da Samsung pela primeira vez. Esta é a tecnologia que estamos esperando há muito tempo. Espera-se que seja lançado em julho. tchau, buraco, tchau, entalhe! - Universo de gelo (@UniverseIce) 17 de fevereiro de 2020

A Samsung não seria a primeira empresa a anunciar essa tecnologia se chegar ao Galaxy Fold 2. A Oppo mostrou um exemplo prático desse tipo de câmera selfie em 2019, mas ainda está para transformá-la em um produto final para o consumidor .

Em teoria, ele funciona de maneira semelhante aos sensores de impressão digital em exibição que vemos em alguns carros-chefe modernos. Ou, pelo menos, os sensores ópticos de impressão digital na tela.

Esses sensores em particular são essencialmente apenas câmeras que escaneiam seu padrão de impressão digital para verificar se ele corresponde para autenticar compras e desbloquear telefones. Exceto que a câmera é colocada diretamente abaixo de uma pequena seção transparente da tela.

Além disso, os rumores sugerem que a Samsung usará o mesmo "vidro" flexível usado no Galaxy Z Flip, que é mais durável do que o filme plástico usado na primeira geração do Galaxy Fold.

Desde que não sofra os problemas que atrasaram o lançamento na primeira série de telefones dobráveis, o próximo da Samsung certamente refinará e melhorará o modelo da primeira geração e mal podemos esperar para ver como é.