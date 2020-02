Ofertas e preços do Samsung Galaxy Z Flip: Quanto custa o novo telefone dobrável da Samsung?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O telefone dobrável Samsung Galaxy Z Flip está aqui - mas quanto custa e quem está oferecendo as melhores ofertas?

Diferentemente da série Galaxy S20, o Z Flip está disponível apenas em uma única versão com um processador Qualcomm Snapdragon 855+, 256 GB de armazenamento e 8 GB de memória. Certamente não é desleixo. A única desvantagem é que é um telefone 4G, não um modelo 5G.

O Z Flip é um telefone dobrável em concha, para que ele simplesmente se encaixe. É um dispositivo altamente desejável em torno de 9 cm por 7 cm quando dobrado. E quando está aberto, você está vendo um excelente monitor SuperAMOLED de 6,7 polegadas.

Há uma pequena tela secundária na parte externa do telefone, que você pode usar para verificar as notificações e ver a si mesmo se quiser tirar uma selfie.

O preço do Galaxy Z Flip é de US $ 1.380 nos EUA e £ 1.299,99 no Reino Unido. A data de lançamento do Galaxy Z Flip é 14 de fevereiro e está disponível em Mirror Purple e Mirror Black.

A Samsung diz que os consumidores do Galaxy Z Flip terão acesso ao Galaxy Z Premier Service, que fornece orientação e suporte personalizados por telefone.

O Galaxy Z Flip estará disponível em quantidades limitadas na operadora e desbloqueado pelas versões da Samsung a partir de 14 de fevereiro. O Galaxy Z Flip estará disponível nas lojas e on-line através da AT&T, Best Buy, Sprint, Samsung Experience Stores e Samsung.com. O Galaxy Z Flip custa 1380 dólares.

No Reino Unido, estará disponível no Currys PC World e Carphone Warehouse. A Carphone também a disponibiliza em planos a partir de £ 75 por mês com dados ilimitados (custo inicial de £ 80). Como mencionamos acima, está à venda a partir de 14 de fevereiro.

