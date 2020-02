  O Samsung Galaxy Z Flip está aqui! Garra dobrável agora oficial

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung anunciou seu próximo dobrável. Chamado Galaxy Z Flip , o novo telefone está sendo apresentado no Unpacked 2020.

É totalmente diferente do primeiro dobrável da Samsung, o Galaxy Fold, que se dobra como um dispositivo de concha ou como o novo Motorola Razr . Possui uma tela flexível que se dobra para baixo e ao meio quando fechada, assim como você fecha um telefone flip. Mas também possui uma tela que mostra as notificações quando o dispositivo está fechado, e a Samsung demonstrou como você pode tocar nessas notificações para acessar os aplicativos depois de desdobrar o dispositivo.

A tela interna é uma tela FHD + Dynamic AMOLED de 6,7 polegadas com uma moldura minúscula em torno da borda e a externa é uma tela AMOLED de 1,1 polegadas. As câmeras do novo Galaxy Z Flip também são colocadas dentro e fora do telefone. Há uma configuração de câmera dupla voltada para o exterior, com lentes ultra grande angular e grande angular de 12 megapixels, enquanto o atirador de selfie na parte interna do dispositivo é uma câmera de 10 megapixels.

O Galaxy Z Flip é construído usando uma dobradiça especial para esconderijos e vidro dobrável, que a Samsung disse que deveria permitir aos usuários abrir e fechar o telefone mais de 200.000 vezes. Quando desdobrado, o dispositivo tem apenas 6,9 mm de espessura. No entanto, a dobradiça - onde o telefone se dobra - é um pouco mais larga, com 7,2 mm.

A dobradiça do esconderijo permite que os usuários abram o telefone no que a Samsung está chamando de modo flexível. Isso basicamente abre o telefone em um ângulo de 90 graus, além da tela totalmente aberta de 180 graus. A Samsung também exibiu alguns aplicativos projetados especificamente para o Modo Flex, como o YouTube, que mostra o vídeo na tela superior, enquanto os comentários estão na parte inferior.

O aplicativo Câmera também mostra a visualização da câmera na parte superior e as opções abaixo.

O Galaxy Z Flip, é claro, roda o Android 10 e usa um processador Octa-Core de 7 nanômetros e 64 bits. Ele também possui 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno e uma bateria dupla de 3.300 mAh. A bateria é capaz de carga rápida e carregamento sem fio. Enquanto dobrado, o dispositivo tem dimensões de 73,6 x 87,4 x 17,3 mm. O telefone em si pesa 183 gramas.

O Galaxy Z Flip vem em três cores: Mirror Purple, Mirror Black e Mirror Gold, embora a opção gold não esteja disponível em todos os lugares. Ele estará à venda em 14 de fevereiro e começa ao preço de US $ 1.380 nos EUA.

O telefone não está disponível em todas as operadoras americanas, pois apenas a AT&T, Best Buy, Sprint e Samsung.com estão oferecendo o Galaxy Z Flip no lançamento. Uma característica importante que o Galaxy Z Flip não terá são os recursos 5G. Em vez disso, funcionará apenas com 4G.