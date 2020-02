Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung anunciou sua família atualizada de smartphones emblemáticos para 2020, incluindo os novos Galaxy S20 e Galaxy S20 + .

Esses novos dispositivos substituem amplamente o Galaxy S10 e o S10 + de 2019, mas podem se encontrar sentados à sombra do colosso Galaxy S20 Ultra - o novo super telefone da Samsung.

Colocando o S20 Ultra de lado, a Samsung ainda está investindo muito nos modelos "normais" do Galaxy S20. Como antes, existem dois tamanhos - agora com 6,2 e 6,7 polegadas - com muito pouca diferença entre eles, além do tamanho. Ambos oferecem uma taxa de atualização de 120Hz, com o objetivo de proporcionar uma rolagem mais suave em seu dispositivo.

As únicas diferenças reais de hardware se resumem à inclusão de um sensor DepthVision no Galaxy S20 +, juntamente com uma bateria maior de 4500mAh. O Galaxy S20 ainda recebe uma bateria de 4000mAh, então todos esses aparelhos devem mostrar grande resistência.

A Samsung também está adotando o 5G com esses modelos, oferecendo 5G de maneira geral, com o hardware Exynos 990 no Reino Unido e na Europa, pronto para o 5G quando sua rede o disponibilizar. Obviamente, ele também suporta todas as redes 2, 3 e 4G existentes - e se você realmente deseja evitar o 5G, também haverá um modelo Galaxy S20 apenas com 4G.

Vindo em três cores, a maioria será atraída pela simplicidade do cinza, enquanto os modelos rosa e azul do S20 oferecem um brilho mais profundo da cor, com um efeito perolado quando captam a luz. O S20 + virá em cinza, azul e preto.

O maior recurso de design é a enorme unidade de câmera no canto do telefone, fazendo uma declaração sobre as lentes, em vez de tentar escondê-las. Ambos os telefones têm um sensor principal de 12 megapixels, projetado para capturar mais luz do que as iterações anteriores, enquanto uma lente ultra grande angular e telefoto também se juntam à coleção.

A câmera telefoto Galaxy S20 e S20 + possui algumas habilidades próprias, com um sensor de 64 megapixels e a promessa de 30X de zoom no extremo. Isso vai te levar muito perto da ação, se você puder mantê-la estável.

Portanto, os novos telefones da Samsung são uma história sobre a nova câmera, mas de muitas maneiras eles são incrementalmente melhores que a geração anterior. Essa não é a mesma história do Galaxy S20 Ultra, que é uma afirmação por si só.

Essa afirmação é que a Samsung quer ter as maiores especificações de qualquer telefone do mercado. Ainda permanece a questão de saber se isso também resultará no maior preço.

Os modelos Samsung Galaxy S20 estarão disponíveis a partir de 13 de março, os preços ainda não foram confirmados.