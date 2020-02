Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung anunciou oficialmente seu novo aparelho principal em 2020, o Samsung Galaxy S20 Ultra .

Substituindo o Galaxy S10 5G, o novo S20 Ultra entra no jogo dos números, procurando fornecer especificações "maiores" do que qualquer outro dispositivo no mercado.

Em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que na câmera, onde a Samsung inicia as coisas com um sensor de 108 megapixels. Isso será usado como a câmera principal, combinando esses pixels para resultar em uma imagem de 12 megapixels, mas esperando que a tecnologia mais recente da câmera resulte em imagens de qualidade mais alta do que antes.

Isso fica ao lado de uma câmera telefoto de periscópio de 48 megapixels, capaz de tirar fotos com zoom 100X. Ele oferecerá níveis de zoom incrementais até os 100X extremos, onde o maior desafio será mantê-lo estável.

Incluindo também uma câmera ultra larga e um sensor de profundidade na parte traseira, o pronunciado compartimento da câmera na parte traseira do telefone grita sobre sua capacidade de câmera, enquanto a tela AMOLED de 6,9 polegadas na frente oferece um espaço enorme para jogar.

Há uma câmera selfie perfurada nesta tela - novamente a enormes 40 megapixels - enquanto a tela agora oferece tecnologia de 120Hz, com o objetivo de fornecer visuais mais suaves. Enquanto a tela é capaz de resoluções Quad HD +, você obtém apenas 120Hz no nível Full HD +.

Este é um aparelho 5G - assim como os outros dispositivos Galaxy S20 da Samsung lançados ao lado do S20 Ultra - e equipado com o hardware Exynos 990 no Reino Unido e na Europa. Como padrão, há 12 GB de RAM, com um aumento de 16 GB, se você precisar.

Alimentando este colosso de smartphone está uma bateria de 5000mAh, grande para qualquer padrão, que esperamos que você o leve ao longo do dia.

Atualmente, não há nenhuma palavra sobre preço, mas você poderá colocar as mãos no Samsung Galaxy S20 Ultra a partir de 13 de março.

Não, não há um soquete de fone de ouvido de 3,5 mm.