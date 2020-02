Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung está se tornando cada vez maior em câmeras, maiores do que nunca. Com três novos dispositivos na família Galaxy S20, a Samsung está lançando tudo nessas novas câmeras na tentativa de recuperar o atraso e melhorar seus rivais.

A Samsung oferece ótimas câmeras há muitos anos, mas nos últimos anos, enquanto se concentra no sistema Dual Aperture, não teve a empolgação que rivais como Huawei e Oppo têm.

Então, a Samsung está de volta no jogo? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os novos sistemas de câmera para smartphone Galaxy S20 da Samsung.

Embora todos os novos dispositivos Galaxy S20 tenham essa câmera preta no canto, há uma grande diferença entre o S20 e o S20 + e o S20 Ultra . O S20 Ultra é muito mais agressivo em sua abordagem, atingindo algumas das maiores especificações que vimos em uma câmera de smartphone.

Isso define o S20 Ultra em um caminho muito diferente. Então, vamos detalhar o que cada um desses telefones contém.

Principal: 108MP, 0.8µm, f / 1.8 OIS

Ultra amplo: 12MP, 1,4µm, f / 2.2

Telefoto: 48MP, 0.8µm, f / 3.5 OIS

Lente DepthVision

Frente: 40MP, 0,7µm, f / 2.2

No passado, a Samsung costumava usar câmeras de 12 ou 16 megapixels. Nos últimos dois anos, a câmera principal ofereceu uma lente Dual Aperture, capaz de alternar de f / 1.5 para f / 2.4, dependendo das condições. Agora, esse sistema foi totalmente descartado, com um novo sensor de 108 megapixels, com uma abertura f / 1.8.

É uma filosofia diferente, com a Samsung buscando a resolução da maneira que Huawei e Xiaomi fizeram no passado e procurando usar a combinação de pixels para obter os resultados desejados. Nativamente, os pixels deste sensor são de 0,8 µm, mas a Samsung usará a combinação de pixels para resultar em uma foto de 12 megapixels, com pixels equivalentes de 2,4 µm - essa é a teoria de qualquer maneira.

O objetivo é aumentar a relação sinal / ruído e melhorar a capacidade do sensor de capturar luz. Vimos um bom desempenho da Huawei, especialmente ao fazer isso, embora ainda haja alguma discussão sobre se é melhor combinar pixels ou apenas ter um sensor com pixels maiores. Observe que o Galaxy S20 comum tem pixels de 1,8 µm - entre os maiores que você encontrará em um smartphone -, que parece ser uma abordagem oposta à adotada no Ultra.

Você pode forçar o Samsung Galaxy S20 Ultra a tirar fotos de 108 megapixels, mas precisa selecionar manualmente essa opção - suspeitamos que a maioria das pessoas atenha-se à saída padrão de 12 megapixels.

Esta é a maior câmera telefoto da Samsung em um telefone, vendo-a mudar para o uso de um sistema de periscópio. Isso alinha as lentes em 90 graus e direciona a luz através de um prisma, o que significa que a câmera pode ser fisicamente maior porque não é limitada pela espessura do telefone.

Vimos essas lentes no Huawei P30 Pro e no Oppo Reno 10X Zoom no passado.

Aqui, a Samsung empilhou um sensor de 48 megapixels atrás dele, novamente usando a combinação de pixels, levando os 0,8 µm nativos para uma imagem de 12 µ megapixels e 1,6 µm. Há também estabilização ótica de imagem, com o prisma capaz de se mover para combater parte do aperto de mão.

A Samsung diz que a S20 Ultra oferece zoom óptico híbrido 10X - perguntamos qual é o valor óptico real, mas não recebemos uma resposta. Sabemos que a Samsung está usando AI para melhorar as imagens ampliadas desta câmera.

1/12 Pocket-lint

O recurso de título é o zoom de 100X, mas há incrementos de zoom até 100X. Na realidade, após testar o sistema de zoom 100X, é impossível segurar a mão porque o menor movimento equivale a um balanço maciço no final desse campo focal, por isso precisa de suporte. Mesmo em um tripé, descobrimos que ele saltou por algum tempo antes de se estabelecer.

Um recurso interessante é que, depois que você aumenta o zoom, uma caixa de visualização aparece no canto, mostrando o que você está ampliando - isso facilita muito a localização exata do ponto que você deseja ver.

Talvez a limitação deste sistema seja que a abertura saia em f / 3.5. Não está deixando entrar uma quantidade enorme de luz, sugerindo que esse sistema só será realmente eficaz em condições de luz do dia. Testamos o zoom 100X em ambientes fechados e os resultados não foram ótimos - mas há muito mais testes que precisamos fazer com ele.

Se nada mais, essa lente oferece a você toda a flexibilidade para escolher aqueles zooms até 100X e, em algum lugar no meio, é provável que você obtenha a qualidade desejada. Testaremos isso com mais detalhes para ver como ele se sai no mundo real.

A câmera ultralarga da S20 Ultra é a única câmera que compartilha com a S20 e S20 +, uma câmera de 12 megapixels. Não há combinação de pixels aqui, é apenas uma câmera ultralarga de filmagem direta.

Você pode tocar no visor ou beliscar, sendo também chamado de zoom 0,5x - da mesma forma que a Apple fez no iPhone 11 Pro .

A câmera frontal da S20 Ultra está novamente usando a técnica de combinação de pixels, para levar o sensor de 40 megapixels de 0,7 µm a 1,4 megapixels de 10 megapixels. Novamente, é um jogo de grande resolução e, neste caso, a diferença no resultado do Ultra em comparação com os outros dispositivos S20 é que ele equivale a 1,4 µm, enquanto os outros são 1,22 µm.

A questão é se isso dará a você uma qualidade de imagem drasticamente diferente ou se simplesmente parecerá bem na folha de especificações, com números maiores.

Principal: 12MP, 1,8µm, f / 1,8 OIS

Ultra amplo: 12MP, 1,4µm, f / 2.2

Telefoto: 64MP, 0.8µm, f / 2.0 OIS

Lente DepthVision (apenas S20 +)

Frente: 10MP, 1,22 µm, f / 2.2

A câmera principal do Galaxy S20 e do Galaxy S20 + é a mesma, um sensor de 12 megapixels com pixels de 1,8 µm. Isso é bastante empolgante por si só, embora possa deslizar para a sombra do Galaxy S20 Ultra com todos os seus grandes números.

Esta câmera é importante porque os sites de pixels nativos são maiores que a maioria - o iPhone 11 Pro, por exemplo, tem 1,4 µm de pixels, assim como o Pixel 4 . De fato, o mesmo aconteceu com o Samsung Galaxy S10. Em teoria, o Galaxy S20 e o S20 + devem deixar entrar mais luz, aumentando os recursos de captura.

Também estamos satisfeitos ao ver que o sistema Dual Aperture foi descartado. Nós realmente nunca sentimos que a parte f / 2.4 fosse necessária e a parte f / 1.5 às vezes poderia ser um pouco superficial na profundidade de campo. O f / 1.8 é uma boa média.

Há um espaço em branco na parte da câmera do Galaxy S20 e é porque ele não possui o sensor DepthVision. Essa é a quarta parte do arranjo quad e algo que o S20 + e o S20 Ultra possuem.

Esses tipos de sensores adicionais são populares há algum tempo, usados pelos fabricantes para aumentar as informações em profundidade. Isso deve ajudar os modos de retrato e efeitos bokeh, embora nunca tenhamos sido realmente convencidos por eles.

Muitos telefones econômicos acionam um segundo sensor de profundidade que parece não fazer quase nada - e vimos que algumas das melhores fotos em retratos não vêm desses sensores, mas de uma melhor IA. O Pixel 4 é um bom exemplo disso.

Portanto, não achamos que o Galaxy S20 esteja faltando por não ter esse sensor. De fato, para nós isso é apenas algo para colocar na folha de especificações para diferenciar entre modelos e de pouco uso prático.

Passando para a lente telefoto, a Samsung voltou aos grandes números, com um sensor de 64 megapixels. Novamente, isso tem pixels minúsculos a 0,8 µm, mas suspeitamos que a Samsung use alguns pixels combinados nessa lente para fornecer uma imagem de 16 megapixels de um super pixel de 1,6 µm (a Samsung realmente não confirmou isso, mas procure obter uma resposta).

As manchetes aqui são 3X Hybrid Optic - novamente não sabemos realmente o que a Samsung classifica como zoom óptico aqui e quanto é a recuperação da IA, etc. - e, em seguida, um zoom digital de 30X ou Super Resolução, como a Samsung deseja chamar.

Como o S20 Ultra, você pode beliscar para acessar esse zoom ou pode tocar em diferentes comprimentos de zoom até 30X. Novamente, tentamos esse zoom e você precisa ter uma mão firme para reduzir o movimento na extremidade oposta, apesar da estabilização óptica da imagem.

Na realidade, o zoom 30X pode ser muito mais prático do que o zoom 100X do S20 Ultra e a abertura f / 2.0 pode torná-lo mais útil em condições de pouca luz.

A câmera ultralarga nos modelos Galaxy S20 é a mesma - então não há nada a acrescentar aqui acima do que dissemos sobre o S20 Ultra.

A câmera frontal na S20 e S20 + é muito mais convencional que a Ultra, com sensor de 10 megapixels com abertura f / 2.2 e pixels de 1,22 µm.

Esperávamos que ele tivesse um desempenho decente - de fato, suspeitamos que seja a mesma câmera encontrada no Galaxy Note 10 .

Além do hardware principal, a Samsung fez alguns ajustes no aplicativo da câmera. A maior introdução é um novo modo de câmera chamado Single Take.

O recurso Take único permite capturar imagens de todas as câmeras na parte traseira, por um curto período de tempo, e depois servir uma galeria de imagens para você escolher. Isso incluirá a foto principal identificada pela IA da Samsung, mas também misturas de vídeo, visualizações amplas ou diferentes.

É uma maneira inteligente de permitir que o usuário capture uma cena de várias maneiras, permitindo movimentos e por um curto período de tempo. Assim, por exemplo, se você estiver tirando fotos do seu gato, ele permitirá movimento e significa que você não está preso a um único momento para capturar a imagem perfeita.

O Single Take também funciona na câmera frontal, para que você possa fazer o mesmo com as selfies, o que significa que você não tem a unha com a aparência perfeita imediatamente.

Em outros lugares, a série Samsung Galaxy S20 suportará captura de vídeo 8K, com a Samsung dizendo que também melhora a redução de vibração no vídeo, para tornar a captura mais suave em geral. Você também pode tirar fotos - a 36 megapixels - diretamente do vídeo de 8K. Essa é provavelmente uma outra razão pela qual todas essas câmeras contêm pelo menos um sensor de alta resolução.

Você poderá compartilhar vídeos 8K em uma TV compatível ou no YouTube, mas também poderá compartilhar versões reduzidas com os amigos.

Tendo jogado com todos os novos telefones e tido a chance de usar a maioria desses recursos, não há dúvida de que a Samsung está realmente aumentando o lado da câmera de seus dispositivos. O que não tivemos a chance de fazer é realmente testar esses telefones em um contexto mais amplo, longe das demos que a Samsung configurou para nós.

Portanto, muitas perguntas permanecem, especialmente em torno do Galaxy S20 Ultra. Ele tem especificações enormes, mas é uma abordagem muito diferente para a Samsung. Será necessário cumprir as promessas de qualidade e eficácia para poder competir.

O Galaxy S20 e o S20 + são um pouco mais convencionais, mas também têm muito potencial. O que será realmente interessante é observar a diferença entre o S20 + e o S20 Ultra para ver quanta diferença faz a abordagem de alta resolução.

A série Samsung Galaxy S20 estará disponível a partir de 13 de março.