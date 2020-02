Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung está a menos de um dia de anunciar seus próximos smartphones , e há muitas evidências para sugerir que uma nova dobrável está chegando. De fato, um vídeo promocional para o telefone já apareceu online.

O WalkingCat postou um vídeo vazado que mostra a Edição Thom Browne do Galaxy Z Flip. O vídeo também mostra o Galaxy Buds + e o Galaxy Watch Active 2, todos com listras Thom Browne. Não há indicação de onde esses dispositivos elegantes serão lançados. Também não sabemos detalhes sobre preços, embora o Z Flip padrão deva custar cerca de US $ 1.500 nos EUA, e os relatórios indicam que a Thom Browne Edition pode custar US $ 1.000 a mais.

O evento Unpacked da Samsung começa na terça-feira, 11 de fevereiro de 2020 às 11h PT. Enquanto o show acontece em São Francisco, a Samsung o transmite ao vivo e realiza eventos simultâneos em outras regiões. Aqueles de vocês que não terão a sorte de assistir e ver a ação se desenrolar pessoalmente ainda poderão assistir a tudo online no conforto do seu sofá. Vá aqui para aprender como.

