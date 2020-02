Samsung revela oficialmente o Galaxy Z Flip 42 horas antes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não contente com estragar quase todas as outras surpresas no evento de lançamento Galaxy Unpacked da Samsung, agora a Samsung estreou seu telefone Galaxy Z Flip durante um intervalo de anúncio na cerimônia do Oscar de 2020.

Os vazamentos da série Galaxy S20 alcançaram um crescimento nas últimas semanas, com muitos claramente semeados na própria empresa. Obviamente, não resistiu à tentação de revelar o outro grande lançamento no evento de amanhã à noite.

Já sabíamos muito sobre o Z Flip graças a outros vazamentos, mas agora podemos ver o dispositivo em toda a sua glória no anúncio, que tem como objetivo rastrear o evento que está a poucas horas de distância. O slogan Galaxy Unpacked "muda a forma do futuro" também é usado.

Um detalhe interessante é que as letras pequenas no próprio anúncio dizem que "você pode notar um vinco no centro da tela principal, que é uma característica natural da tela". Então esse vinco não vai a lugar nenhum, então.

O telefone está sentado a 90 graus em uma foto (mostrada acima) e as chamadas de vídeo do Google Duo também são vistas. Pensa-se que o dispositivo trava no lugar a 90 graus e na horizontal - sim, ele se dobra completamente. Esperamos que ele não tenha os mesmos problemas de dobradiça que já ouvimos falar com o telefone flip Motorola Razr .