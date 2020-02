Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não temos muito tempo antes que a família de telefones Samsung Galaxy S20 seja formalmente apresentada - na terça-feira, 11 de fevereiro, para ser mais preciso -, mas aqui está outro olhar sobre os mais premium deles.

Um suposto "cartaz" oficial de marketing do Samsung Galaxy S20 Ultra apareceu on-line, mostrando a parte traseira do próximo aparelho em dois tons diferentes.

Publicado no Twitter pelo vazador regular de telefone Ishan Agarwal, o material publicitário apresenta o Ultra em suas variantes em preto e cinza. Ele corresponde a uma folha de marketing vazada anteriormente que cobrimos no final de janeiro .

Você também pode ver claramente o enorme unidade de muito rumores, quatro câmera na parte de trás - disse anteriormente a ser feita de uma câmera principal de 108 megapixel, 48 megapixels 10x telefoto, 12-megapixel ultra larga, e um time-of sensor de vôo (ToF).

Também há confirmação de que o Ultra, no mínimo, será habilitado para 5G .

Ainda não sabemos se isso significa que haverá duas versões do Ultra - uma de 5G e uma de 4G, possivelmente para mercados diferentes -, mas ficaríamos surpresos se esse aparelho premium não viesse com a 5G como padrão no mercado. regiões como Coréia, EUA e Reino Unido.

Como dissemos acima, descobriremos com certeza em apenas alguns dias, com o último Unpacked da Samsung programado para 11 de fevereiro. Você pode descobrir como assistir ao vivo aqui .