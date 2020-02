Samsung Galaxy S20 design e acessório vazou pela Samsung também

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Samsung está nisso novamente. Assim que encontramos menção do Galaxy Z Flip em seus sites francês e romeno , ele também vazou o Samsung Galaxy S20.

Além disso, mostra a frente do telefone em uma imagem de aparência oficial.

A versão em alemão do site da Samsung contém fotos e uma breve descrição do acessório para o estojo rígido do Samsung Galaxy S20 , que mostra a frente e a traseira do dispositivo.

Encontradas pelo WinFuture, as imagens de marketing postadas acidentalmente dão uma boa olhada na câmera de lente tripla na parte traseira do S20 padrão e na câmera de perfuração central na parte superior da frente.

Aparentemente, a própria caixa rígida é a caixa de LED, que pode iluminar para mostrar vários símbolos, um "céu estrelado" e / ou uma contagem regressiva ao tirar fotos programadas.

Fora isso, você terá que esperar até 11 de fevereiro e o evento Unpacked da empresa para descobrir mais detalhes oficiais.

Como alternativa, basta conferir nossa extensa lista dos três modelos Galaxy S20 esperados para esse dia. Quase tudo vazou agora, incluindo especificações, preços, datas de lançamento e outras imagens da imprensa.

A Samsung está apenas seguindo a tendência, ao que parece.