Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A própria Samsung confirmou a chegada iminente do telefone dobrável Samsung Galaxy Z Flip , talvez sem querer.

Previsto para ser anunciado no evento Unpacked da empresa em 11 de fevereiro , o aparelho apareceu nos sites de suporte da Samsung França e Romênia.

Listado com o número do modelo EV-VF700, o Z Flip é mencionado em uma listagem de "estojo de couro" nas duas versões linguísticas do site geral da Samsung.

Também apareceu em suporte geral na seção de suporte francês da Samsung .

Para ser justo, duvidamos que os vazamentos da Samsung estraguem muito - já sabemos tudo sobre o telefone antes do lançamento.

Foi sugerido anteriormente que seria lançado por cerca de 1.300 libras, vem com uma tela interna dobrável de 6,7 polegadas e design de concha e é executado no processador Qualcomm Snapdragon 855+.

As especificações vazadas também alegaram que ele virá com uma bateria de 3.300 mAh, 256 GB de armazenamento interno e será apenas um aparelho 4G, e não 5G.

E, se isso não bastasse, diz-se que a câmera traseira será composta por dois sensores de 12 megapixels - um padrão e um ultra-amplo. A câmera frontal - quando o telefone estiver aberto - terá 10 megapixels e aparecerá em uma parte da tela.

