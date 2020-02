Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Todo mundo está falando sobre o Samsung Galaxy S20 porque deve estrear na próxima semana, mas agora o próximo Galaxy Note 20 da Samsung quer um pouco de atenção. Um vazamento do aparelho ainda a ser anunciado veio à tona, revelando que tipo de tela ele pode apresentar no lançamento.

O Leaker @UniverseIce afirmou que o Galaxy Note 20 usará "uma tecnologia de taxa de atualização de 120Hz mais refinada". Então, aparentemente, o Galaxy Note 20 terá uma tela de taxa de atualização de 120Hz. Isso não é muito surpreendente, no entanto, especialmente considerando que vários telefones principais estão adotando essa tecnologia, que deve fazer o movimento parecer mais suave em uma tela.

O Galaxy Note20 usará uma tecnologia de taxa de atualização de 120Hz mais refinada. - Universo de gelo (@UniverseIce) 4 de fevereiro de 2020

A frase "mais afinado" é realmente interessante, porque sugere que a Samsung usará a tecnologia de tela em um dispositivo antes do Galaxy Note 20. Se você der uma olhada no nosso resumo de boatos sobre o Galaxy S20 aqui , notará que o telefone pode também possuem uma taxa de atualização de 120Hz. Acredita-se que seja uma configuração máxima, com uma taxa de atualização de 60Hz atuando como padrão.

Se esse vazamento for acreditado, o Galaxy Note 20 terá a mesma taxa de atualização que o Galaxy S20, mas será melhorado. Talvez não seja tão cansativo para a vida da bateria ou talvez seja otimizado para funcionar de maneira específica em diferentes aplicativos? É difícil dizer com certeza neste momento.

Também é importante notar que este é o primeiro grande vazamento a aparecer sobre o Galaxy Note 20, que deve substituir o Note 10 anunciado em agosto passado.