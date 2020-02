Samsung Galaxy Z Flip aparece em vídeo prático

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O próximo telefone dobrável em concha da Samsung, o Galaxy Z Flip , apareceu em um breve vídeo prático, mostrando o exterior, o mecanismo de abertura e a longa tela principal.

Graças a um grande número de vazamentos e rumores nos últimos meses, não estávamos realmente em dúvida sobre a aparência do telefone.

Como as imagens mostraram anteriormente, o vídeo parece confirmar que este dispositivo é um smartphone de garra dobrável, com uma tela de toque principal que se fecha.

Há outra tela, mas é apenas uma tela básica do lado de fora para mostrar a hora, a data e o nível da bateria.

Olhando para o vídeo, este parece ser um pequeno painel em forma de pílula no mesmo nível da câmera dupla na capa.

Samsung Galaxy Z Flip - primeiras mãos no vídeo pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB - Ben Geskin (@BenGeskin) 2 de fevereiro de 2020

Uma coisa interessante a se notar é que - ao contrário do Moto Razr - as duas metades da tela não parecem planas e alinhadas quando o telefone está fechado.

Em vez disso, como o Galaxy Fold , parece haver uma pequena brecha perto da dobradiça que se afina para se tornar mais estreita à medida que se aproxima do fim, onde se mantém fechada magneticamente.

Parece um pouco estranho abrir com uma mão, mas sem dúvida é algo com o qual você se acostumou ao longo do tempo.

A Samsung deverá apresentar o telefone ao lado da série Galaxy S20 em um evento no dia 11 de fevereiro.