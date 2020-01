Samsung abre reservas do Galaxy S20 com data de envio em 6 de março

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung está aceitando reservas para os seus próximos telefones emblemáticos, chamados Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra, embora a empresa não deva apresentar os dispositivos até o evento Unpacked, em 11 de fevereiro.

Para ficar claro, você ainda não pode fazer a pré-encomenda dos telefones. A Samsung basicamente permite que você garanta seu lugar na fila . Você simplesmente digita seu nome, informações de contato e operadora, e é isso. Ao reservar, você garante que receberá o dispositivo no dia do lançamento, mesmo que a Samsung fique sem estoque, o que é improvável que isso aconteça. Quanto a quando esses dispositivos estarão à venda nas lojas, parece 6 de março.

A página da Samsung menciona a entrega no dia 6 de março, o que pode significar que a data de venda começa no mesmo dia. Isso não está confirmado, mas contatamos a Samsung para um comentário e informaremos quando soubermos mais. Para mais informações sobre os próximos telefones Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra, incluindo todos os vazamentos e rumores até agora, confira nosso resumo .

A Pocket-lint planeja participar do evento Unpacked da Samsung, para que possamos oferecer as novidades mais recentes. Há rumores de que a empresa está lançando um novo telefone dobrável, chamado Galaxy Z Flip. Leia nosso boato sobre isso aqui .