A Samsung está lançando seu segundo telefone dobrável - o Galaxy Z Flip - em 11 de fevereiro, de acordo com vazamentos e rumores, mas e a atualização do primeiro telefone dobrável da Samsung, o Galaxy Fold?

Rumores começaram a aparecer sobre uma atualização para o Galaxy Fold - que achamos que pode ser chamado de Galaxy Z Fold ou Galaxy Fold 2. Também é conhecido como Projeto Champ.

Enquanto a maior parte da atenção está no dispositivo de garra da Samsung, eis o que ouvimos sobre o Galaxy Fold 2.

Boatos do lançamento de meados do ano 2020

O Galaxy Fold foi apresentado originalmente no Mobile World Congress 2019, mas o Fold 2 deve aparecer assim que a família S20 e o Z Flip forem lançados, com o Q2 sendo sugerido. Não há nada nem concreto aqui, mas em junho de 2020 seria o nosso palpite se isso fosse preciso.

Atualmente, não há como dizer qual será o preço: mas se o Galaxy Z Flip chegar a US $ 1.400, é provável que o Fold 2 atenha-se ao preço premium mais próximo de US $ 2000.

Vem com S Pen

Esperamos que a Samsung se atenha à dobra vertical no estilo de livro, como o Galaxy Fold original. Dado o design maior deste telefone com tablet, talvez houvesse espaço para integrar a S Pen, que se diz estar incluída nesta nova versão.

Não há detalhes reais sobre o que podemos esperar da Samsung, mas gostaríamos de ver um design geral mais fino que o Galaxy Fold original, uma redução no entalhe na tela e uma tela externa maior.

Ecrã de 7,7 polegadas com vidro ultra fino?

Os primeiros relatórios sugerem que o Samsung Galaxy Fold 2 pode vir com uma tela de 8 polegadas; desde então, vimos menção a uma tela de 7,7 polegadas, maior que a original de 7,2 polegadas.

Muito se fala sobre a Samsung desenvolver uma camada protetora de vidro ultrafina para dispositivos dobráveis. Muito se falou sobre isso em relação ao Galaxy Z Flip, mas também faria sentido para o Galaxy Fold 2.

Não se fala em tela externa - mas é isso que realmente gostaríamos de ver a Samsung expandir, para aumentar a usabilidade quando o telefone estiver fechado.

Na frente do hardware, não houve vazamentos. Esperávamos que a Samsung usasse hardware de ponta, talvez o Qualcomm Snapdragon 865 e o mantivesse como um telefone 5G.

Câmera principal de 108 megapixels

Essa é a parte da rotatividade de boatos mais repetida. Pode ser que a Samsung planeje usar a câmera de 108 megapixels do Galaxy S20 Ultra no Fold 2 também, pode ser que pareça emocionante para que as pessoas a repitam com mais frequência.

O Galaxy Fold original tinha muitas câmeras, mas é claro que a Samsung precisa reduzir o entalhe da câmera frontal na tela. Imaginamos que usar um furo seria a solução óbvia - como os outros telefones 2020 - e depois ter um conjunto de câmeras na parte traseira do telefone, provavelmente semelhante ao S20 Ultra ou S20 +.

Novamente, atualmente não há vazamentos indicando o que podemos obter.

Aqui estão todos os rumores e vazamentos que apareceram até agora.

Alguns detalhes caem na conversa de Ross Young, fundador da DisplaySearch, no Twitter.

O vidro ultrafino (UTG) da Schott é sua melhor esperança então. Primeiro no Galaxy Z Flip. Depois, no Galaxy Fold 2, que agora é conhecido como Project Champ e deve chegar no meio do ano. Vai dobrar para 7,7 ”, mas será um pouco mais caro do que as garras mais portáteis ... - Ross Young (@DSCCRoss) 29 de janeiro de 2020

Detalhes sobre o Fold 2 compartilhado por Max Weinbach no Twitter, fornecendo algumas das primeiras informações sobre a atualização do Fold.

Acabei de saber que a Samsung provavelmente estará lançando o verdadeiro sucessor do Galaxy Fold no segundo trimestre deste ano.



Se eu conglomerar todos os relatórios diferentes corretamente, ele deverá ter uma tela de 8 ", câmera de 108MP, vidro ultrafino, SPen, Snapdragon 865 e 5G. - Max Weinbach (@MaxWinebach) 24 de janeiro de 2020

A Bloomberg relatou algumas especificações para o Galaxy S20 e o Galaxy Fold - incluindo o fato de poder ter um sensor de 108 megapixels.

Diz-se que a Samsung planeja usar vidro ultrafino como proteção para telefones dobráveis.

A LetsGoDigital descobriu uma patente da Samsung relacionada ao telefone dobrável e à S Pen, sugerindo que um Galaxy Fold atualizado poderia suportar a S Pen, um pouco como uma substituição do Note.

Um relatório do site de notícias coreano The Elec sugeriu que um Galaxy Fold de segunda geração adicionaria suporte à S Pen e teria uma tela maior.