Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O próximo dobrável da Samsung, que se pensa ser chamado de Galaxy Z Flip, foi agora totalmente revelado, graças a um novo vazamento, incluindo renderizações e especificações.

O WinFuture e o Evleaks publicaram renderizações oficiais da Samsung junto com uma folha de especificações completa para o Galaxy Z Flip. Ele mostra o smartphone com uma tela dobrável OLED "Ultra Thin Glass" de 6,7 polegadas com uma resolução FHD + 2636 x 1080 e uma proporção de 22: 9. Lembre-se da primeira dobrável da Samsung, o Galaxy Fold, foi criticado por usar um painel de plástico Havia vários problemas antes do lançamento.

O Galaxy Z Flip também contará com uma câmera de perfuração na parte superior da tela frontal. Há também uma segunda tela na parte externa do dispositivo. É um painel OLED de 1,06 polegadas (resolução 300 x 116) que mostra a hora e algumas notificações. Em termos de câmeras, o Galaxy Z Flip contará com três. Do lado de fora, há uma configuração de câmera dupla com uma lente de grande angular de 12 megapixels e 12 megapixels.

Por dentro, há uma única câmera de 10 megapixels. Outras especificações vazadas incluem um Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento e uma porta USB-C para carregamento e áudio. Não há slot para cartão microSD, fone de ouvido de 3,5 mm e suporte para 5G.

Vale ressaltar que pelo menos alguns modelos da próxima série da Samsung, o Galaxy S20, são compatíveis com LTE e 5G. Essa faixa também pode apresentar o chipset Qualcomm Snapdragon 865 mais recente. Para mais rumores do Galaxy Z Flip e Galaxy S20, consulte nossos guias:

As informações de preço do próximo Galaxy Z Flip da Samsung não foram incluídas neste novo despejo de especificações, mas um vazamento anterior da XDA Developers indicou que o telefone dobrável será mais barato que o Galaxy Fold, custando cerca de US $ 1.400 no lançamento em 14 de fevereiro.