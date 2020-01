Samsung Galaxy Z Flip dobrável pode ser lançado em meados de fevereiro por US $ 1.400

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O próximo telefone dobrável da Samsung, chamado de Galaxy Z Flip , estará disponível para compra em 14 de fevereiro.

Max Weinbach, da XDA Developers, disse que poderíamos esperar o telefone no próximo mês e que ele custará US $ 1.400. Lembre-se de que a Samsung tem um evento Unpacked marcado para 11 de fevereiro, quando provavelmente irá apresentar o Samsung Galaxy S20 ao lado de seu novo telefone dobrável. É comum que as empresas revelem telefones e depois os liberem para os compradores algumas semanas depois, então as reportagens de Weinbach não são uma surpresa.

Basta partir de uma nova fonte:

O Galaxy Z Flip da Samsung provavelmente será lançado em 14 de fevereiro. É vendido a US $ 1400. É possível que seja um exclusivo da AT&T novamente, mas desta vez pode ser um exclusivo temporizado. Também estará disponível desbloqueado. - Max Weinbach (@MaxWinebach) 27 de janeiro de 2020

No entanto, considerando que as dobráveis mais populares, incluindo o Galaxy Fold da Samsung, foram anunciadas meses antes de alguém poder comprá-las, parece que a Samsung está tentando estar pronta desde o início. Além disso, se essa notícia for legítima, o Z Flip será mais barato que o Galaxy Fold, lançado a US $ 1.980 em outubro passado, meses depois que a Samsung a enviou aos revisores e finalmente a atrasou.

O Z Flip parece que será um dispositivo de concha, completo com uma tela dobrável de 7,2 polegadas. Ele fará parte do maior evento de lançamento da Samsung em algum momento, como poderia ser anunciado ao lado de vários modelos Galaxy S20. Ele deve exibir uma tela de vidro em vez da tela de plástico, como os recursos dobra. Weinbach disse que o Z Flip pode ser programado exclusivamente para a AT&T. Uma versão desbloqueada também está planejada.

Provavelmente aprenderemos mais sobre o Z Flip quando a Samsung sediar seu evento. Você pode segui-lo ao vivo no Pocket-lint aqui. A Motorola deve lançar seu próprio dobrável em concha, o Razr, uma semana antes, em 6 de fevereiro. No entanto, o Razr dobrará horizontalmente, em vez de verticalmente, como o Z Flip.