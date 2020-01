Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O acompanhamento da Samsung ao inovador Galaxy Fold deve ser lançado no segundo trimestre deste ano, 2020.

O próximo Galaxy Fold parece que será o smartphone dobrável da gigante coreana da tecnologia; essencialmente tornando-se para 2020 o que o Galaxy Note original era para 2011.

Segundo Max Weinbach, o "verdadeiro Galaxy Fold" contará com uma tela dobrável de 8 polegadas coberta com vidro ultra-fino (não plástico).

Ele também afirma que ele contará com suporte para S Pen, permitindo que você escreva, rabisque e assine documentos com a caneta inteligente incluída que até agora tem sido o principal ponto de venda da linha Galaxy Note.

Da mesma forma, espera-se ter o processador Snapdragon mais poderoso da época - o SD865 - mais suporte 5G e um sensor de câmera com 108 megapixels de cair o queixo.

Acabei de saber que a Samsung provavelmente estará lançando o verdadeiro sucessor do Galaxy Fold no segundo trimestre deste ano.



Se eu conglomerar todos os relatórios diferentes corretamente, ele deverá ter uma tela de 8 ", câmera de 108MP, vidro ultrafino, SPen, Snapdragon 865 e 5G. - Max Weinbach (@MaxWinebach) 24 de janeiro de 2020

É claro que, com o suposto lançamento ainda sendo um pouco distante no futuro, muito - se não tudo - está no ar. A Samsung tem um lançamento muito mais urgente para fazer primeiro.

A próxima edição do Samsung Unpacked ocorrerá em 11 de fevereiro e esperamos ver outra iteração de telefone dobrável a ser lançada lá.

Assim como as atualizações usuais da série Galaxy S, esperamos finalmente ver uma revelação pública do Galaxy Z Flip ; o smartphone dobrável em concha.

Por um tempo, isso foi visto como outro dispositivo da série Galaxy Fold devido à sua tela flexível, mas parece que a Samsung vai comercializá-lo como uma gama diferente.

Parece, então, que a Samsung poderia lançar dispositivos dobráveis este ano: uma garra e outra como uma atualização do Galaxy Fold existente.