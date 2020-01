Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A próxima série de telefones da Samsung - que se pensa ser o Galaxy S20 - vazou totalmente online, com renderizações e especificações da imprensa.

A 91Mobiles disse que recebeu renderizações oficiais do Samsung Galaxy S20 Ultra 5G de um informante. O relatório disse que este modelo em particular contará com uma câmera periscópio com suporte a zoom de 100x e Space Zoom para astrofotografia. Outras características físicas incluem um design de vidro 2.5D, botões de volume e energia à direita e um lado esquerdo limpo. A câmera também se destaca na parte de trás.

1/4 Galaxy S20 Ultra 5G (91Mobiles)

Este módulo de câmera de dois tons mostra que o Samsung Galaxy S20 Ultra 5G terá quatro sensores de câmera. O inferior é o sensor do periscópio, que oferecerá zoom óptico de 10x e zoom digital de 100x. Ele tem a marca Space Zoom e deve rivalizar com o Pixel 4. Acima disso, podemos ver três sensores adicionais e um flash LED de tom único, tudo em um layout quadrado que mais uma vez nos lembra o Pixel 4.

Há um sensor primário de 108 megapixels, uma lente telefoto de 48 megapixels, uma câmera ultra larga de 12 megapixels e uma lente de periscópio. Na frente, há um sensor de 40 megapixels. Diz-se também que o telefone possui um quinto sensor 3D ToF, mas isso não é visível nessas imagens.

Em outros lugares, espera-se que o Samsung Galaxy S20 Ultra 5G inclua uma tela Infinity-O AMOLED de 6,9 polegadas com 1.440 × 3.200 pixels de resolução, proporção de 20: 9 e taxa de atualização de 120Hz. Provavelmente será executado em um Exynos 990 ou Snapdragon 865 SoC com 16 GB de RAM e terá uma bateria de 5.000 mAh. Quanto ao armazenamento, o telefone chegará a 512 GB, com suporte para 1 TB através de cartões microSD.

A Samsung inclui a classificação IP68 de resistência à água e ao pó, além de sobrepor a capa One UI 2.0 baseada no Android 10.

1/4 Galaxy S20 (91Mobiles)

A série Samsung Galaxy S20 está programada para 11 de fevereiro. A 91mobiles disse que também obteve renderizações oficiais do Galaxy S20 e Galaxy S20 +. Essas imagens mostram que os smartphones apresentam vidro curvo 2.5D, um módulo de câmera retangular com três sensores de câmera (o modelo Plus possui um quarto sensor extra no módulo da câmera), botões à direita e a tela Infinity-O na frente .

O modelo 5G do Samsung Galaxy S20 padrão apresentará uma tela WQHD + de 6,2 polegadas (3.200 x 1.440 pixels) com um painel Dynamic AMOLED, uma proporção de 20: 9, bem como uma taxa de atualização de 120Hz e densidade de pixels de 563ppi. No interior, existe um chipset Samsung Exynos 990 com um modem 5G integrado, pelo menos 128 GB de armazenamento nativo, até 1 TB de armazenamento externo e uma bateria de 4.000 mAh.

Seu módulo de câmera tripla na parte traseira deve abrigar uma câmera primária de 12 megapixels, uma teleobjetiva de 64 megapixels e uma câmera ultra larga de 12 megapixels. Lembre-se de que os modelos padrão Galaxy S20 e Plus serão semelhantes, exceto que o Plus possui um painel de tela de 6,7 polegadas. A configuração da câmera traseira também apresentará uma câmera ToF. Também poderia ter uma bateria de 4.500mAh. Caso contrário, o Galaxy S20 + combina com o pacote.

1/4 Galaxy S20+ (91Mobiles)

A 91Mobiles disse que o Samsung Galaxy S20 Ultra 5G e seus irmãos - o Galaxy S20 e o Galaxy S20 + - estarão disponíveis em três opções de cores: Cosmic Black, Cosmic Grey e Cloud Blue. O Galaxy S20 Ultra 5G topo de gama terá um preço inicial de 1.349 € (cerca de 1.137 libras). Pode ter uma variante básica de 128 GB ou 256 GB. O preço da variante de 512 GB provavelmente custará mais, cerca de € 1.549 (ou £ 1.305).

Enquanto isso, o preço do Samsung Galaxy S20 começará a partir de 899 € (cerca de £ 757). E o modelo 5G deste telefone padrão começará em 999 € (aproximadamente £ 842). Quanto ao modelo 5G do Galaxy S20 +, ele começará a partir de 1.099 € (926 £).