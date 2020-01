Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os vazamentos que cercam o Samsung Galaxy S20 não parecem estar chegando ao fim, com novos vazamentos focando em que tipo de preço poderíamos ser solicitados a pagar pelo próximo telefone da Samsung.

Max Weinbach - que vazou muitos detalhes em torno do próximo Samsung Galaxy - forneceu uma gama de preços em euros para os dispositivos que esperamos lançar em 11 de fevereiro.

Então, acabei de ouvir os preços S20. Espere que eles sejam inferiores aos listados, mas no momento esperamos:



S20 5G: € 900-1000

S20 + 5G: 1050-1100 €

S20 Ultra 5G: € 1300



O Galaxy Z Flip deve custar cerca de € 1400, mas espero que isso mude antes do lançamento. - Max Weinbach (@MaxWinebach) 20 de janeiro de 2020

Eles veem o telefone a partir de cerca de € 900 (£ 800, $ 1000) para a versão 5G do Galaxy S20. Esse é o menor dos telefones oferecidos, com as outras versões aumentando de preço.

O Samsung Galaxy S20 Ultra 5G é oferecido por € 1300 (£ 1100, US $ 1400), um preço alto por qualquer medida.

Há algumas coisas a serem consideradas aqui. Em primeiro lugar, como se trata de dispositivos 5G, parece que o prêmio para um telefone 5G é de cerca de € 100 - como o próprio Weinbach diz em um tweet subsequente .

Portanto, se você está procurando um aparelho 4G porque não está pronto para mergulhar na próxima geração, então está procurando dispositivos mais acessíveis, talvez a partir de 800 € (cerca de 700, 890 libras).

É claro que os preços estarão sujeitos a alterações até o ponto de venda e sempre haverá promoções e ofertas. Com muitas compras contratadas, há muitos fatores que afetam o preço real de um telefone. A Samsung sempre lança telefones a um preço alto e diminui progressivamente esses preços ao longo do ano.

Tudo o que realmente podemos dizer neste momento é que você deve tomar esses preços como orientação - as coisas provavelmente mudarão muito ao longo do próximo mês.