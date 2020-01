Vazamento de especificações do Galaxy Z Flip indica câmera de 12MP, possível bateria de 3.500mAh

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As especificações vazaram detalhando a tela, a câmera e o enorme armazenamento previsto para o Galaxy Z Flip.

É esperado que o Galaxy Z Flip seja o próximo smartphone dobrável da Samsung. Após o lançamento um tanto acidentado do Galaxy Fold, há muito o sucesso de seu segundo ato flexível.

De acordo com um vazador no Twitter com uma reputação crescente, a tela dobrável terá 6,7 polegadas e a tecnologia de painel Dynamic AMOLED da Samsung. Isso é algo que já tínhamos ouvido.

Ishan Agarwal, o tweeter em questão, acredita que também será equipado com duas câmeras, não uma. A câmera principal supostamente apresentará um sensor de 12 megapixels, enquanto a câmera selfie será de 10 megapixels.

Como ouvimos antes, o armazenamento interno é previsto em generosos 256 GB, mas ainda há alguma confusão na capacidade da bateria.

Devido ao design exclusivo do telefone e sua estrutura de bateria de duas células, não é fácil definir detalhes. Ele sugere isso em seu tweet, afirmando que pode ser de 3.300mAh ou 3.500mAh.

Mais confirmações no Galaxy Z Flip: 6.7inch Dynamic AMOLED Displya, câmera principal de 12MP (não 108MP, obviamente). Câmera frontal de 10 MP e armazenamento de 256 GB, como dito anteriormente. Uma UI 2.1, 3300mAH ou 3500mAH Bateria (alguma confusão sobre isso). Cores pretas e roxas. https://t.co/U4GA46Qj1r - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24)

Outros rumores indicam que o telefone pode custar apenas US $ 860 , colocando-o firmemente no território principal, mas, considerando o preço de todos os outros smartphones flexíveis equipados com tela até o momento, achamos isso difícil de acreditar.

A Samsung já confirmou que lançará novos telefones em um evento em 11 de fevereiro, e a animação do teaser pareceu deixar bem claro que um dos telefones seria dobrável.

Quaisquer que sejam os detalhes exatos, continuaremos atualizando você com mais informações sobre essa história à medida que ela se desenvolve.