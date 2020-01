Este anúncio da Samsung mostra um Galaxy Z Flip de duas dobradiças e três seções?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Samsung Galaxy Z Flip parece ser o acompanhamento do Galaxy Fold - mas como suspeitamos por um tempo. desta vez, o dobrável terá mais um estilo de garra.

Mas espere! A promoção vista na imagem acima - que vazou via SamMobile e foi originalmente vista na rede social Weibo - mostra um design em forma de Z. Poderia realmente ser um dispositivo de seção tripla com duas dobras? Isso certamente aumentaria o jogo contra o dobrável Razr da Moto .

Certamente, daria à Samsung outro dispositivo inovador sobre o qual falar durante 2020 e - pelo menos - nos dará uma confirmação adicional do nome do Galaxy Z Flip que ouvimos de várias fontes. Agora parece claro que o dispositivo não será chamado de Galaxy Bloom, como havia rumores por um tempo. Esse parece ter sido um codinome.

A imagem vazada pode - é claro - apenas ser estilizada como um Z, com o dispositivo real tendo duas seções e uma única dobradiça. No entanto, a SamMobile ressalta que a Samsung já possui uma patente para um telefone com várias dobradiças. Dada a direção geral da viagem com dispositivos dobráveis, esse não é realmente um grande salto de onde estamos hoje.

Esperamos mais detalhes sobre o Galaxy Z Flip durante o evento Samsung Unpacked, que acontece no dia 11 de fevereiro - há dicas de dispositivos dobráveis na promoção abaixo. Também veremos a série Galaxy S20 lançada também.