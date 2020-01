A câmera Samsung Galaxy S20 Ultra oferece zoom 100x

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Houve um grande número de vazamentos em torno do próximo Samsung Galaxy S20 - mas agora temos mais alguns detalhes sobre a câmera do S20 Ultra - onde a Samsung está procurando realmente aumentar a aposta.

Graças às informações de um vazador do Twitter que está ganhando uma reputação de precisão, agora temos uma idéia muito melhor do que a Samsung está fazendo na parte de trás do telefone principal.

Esta imagem representa com precisão a aparência da configuração da câmera Samsung Galaxy S20 Ultra 5G! Será dupla sombra (cinza fosco como + preto), e honestamente parece ser bom (melhor do que o que eu tentei fazer aqui, lol). Sim, 100X seria impresso além da câmera do Periscope. pic.twitter.com/YwbYWZmvyg - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 18 de janeiro de 2020

Há muito tempo se dizia que a Samsung ofereceria um zoom de periscópio. Essa é uma câmera em que os sensores e as lentes estão dispostos a 90 graus dentro do corpo do telefone, enviando a luz através de um prisma: contorna o problema de colocar uma grande teleobjectiva, evitando um grande impacto na parte traseira do telefone .

Rumores disseram que essa seria uma lente telefoto ótica de 10x, algo que foi contestado por alguns comentaristas que sugerem que será 5x, mas o emparelhamento dessa telefoto ótica e zoom híbrido, a figura híbrida 100x parece ter ficado - como indicado por essas imagens.

Vamos apenas deixar claro, no entanto. Ainda não há nada oficial e só temos a palavra de quem está vazando essas informações que está acontecendo, enquanto esses layouts vêm desses detalhes - portanto, essa não é uma garantia de ferro fundido.

O Samsung Galaxy S20 Ultra parece estar alinhado no topo de uma família de dispositivos S20, com o S20 e o S20 + basicamente substituindo esses dispositivos do ano passado e o Ultra aparentemente forjando uma nova posição que atualiza o S10 5G.

Este telefone Ultra parece derrubar os gostos do iPhone 11 Max, enquanto compete com o Huawei P40 Pro Premium Edition, outro aparelho que está surgindo com mega especificações.

A Samsung tem a vantagem, porém, sobre a maioria dos outros fabricantes, pois revelará seu próximo conjunto de telefones em 12 de fevereiro. Parece que será um ano enorme de especificações para a Samsung e o resto do mercado de smartphones.