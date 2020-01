Samsung Galaxy Z Flip pode custar tão baixo quanto $ 860

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung divulgará seu próximo telefone dobrável durante o Unpacked em 11 de fevereiro e estamos começando a ter uma boa idéia do que esperar.

O dispositivo clamshell, com uma tela dobrável de 7,2 polegadas, fará parte de um dos maiores eventos de lançamento da Samsung por um tempo, pois provavelmente será anunciado ao lado de dois ou três aparelhos Galaxy S20.

E, além de mais confirmação do nome - o Samsung Galaxy Z Flip -, um novo relatório afirma que ele pode ser o dispositivo mais barato do grupo.

O site coreano inews24 afirma que o preço do telefone dobrável pode ser tão baixo quanto 1 milhão de won sul-coreano, ou seja, cerca de US $ 860 ou £ 660.

Dizem que a Samsung cobrará um preço agressivo do aparelho para impedir a concorrência da Motorola e Huawei, com o aparelho Razr do antigo adiado desde o final de 2019 . Até o momento, ainda estamos para descobrir quando isso pode realmente aparecer.

Isso deixa um caminho claro para a Samsung capitalizar e, se o preço for sugerido, poderá ganhar um domínio significativo no mercado antes que a Motorola coloque seu dispositivo dobrável semelhante nas lojas.

Descobriremos tudo sobre isso no dia 11 de fevereiro, quando a Samsung sediar seu evento New York Unpacked. Você poderá segui-lo ao vivo no Pocket-lint aqui .