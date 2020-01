Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Galaxy S20 + da Samsung vazou novamente, por meio de fotos e vídeos práticos.

Esse vazamento em particular do dispositivo, no entanto, é interessante porque confirma que o Galaxy S20 não terá um fone de ouvido. Graças a Max Weinbach da XDA-Developers, podemos ver todos os lados do modelo Galaxy S20 +. Não está claro se o fone de ouvido estará ausente de todos os modelos da série, mas os sinais e sussurros apontam para isso.

Também há algumas especificações vazadas disponíveis para o Galaxy S20 +. A tela de 120Hz, por exemplo, é um 3200 × 1440 AMOLED com uma proporção de 20: 9. Isso significa que é maior que o Galaxy S10 + a partir de 2019. A tela de 120Hz também pode ser reduzida para 60Hz via software.

Outro recurso de destaque é o sensor de impressão digital ultrassônico sob a tela. Não temos certeza se é o mesmo sensor usado no S10, mas a Qualcomm diz que melhorou a tecnologia. Talvez este telefone tenha o mais novo, então?

Para saber mais sobre o próximo Galaxy S20, que segue a série Galaxy S10 do ano passado, confira nosso resumo de rumores . A Samsung deve anunciar o S20 ao lado do S20 + e S20 Ultra em um evento Unpacked em 11 de fevereiro.