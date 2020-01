Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Sabemos há algum tempo que a Samsung lançará três versões de seus novos telefones principais - o Galaxy S20 . Mas os detalhes da câmera foram um pouco obscuros, não revelando realmente o que cada telefone pode ter.

As câmeras são um dos principais campos de batalha dos smartphones modernos e a Samsung - apesar de ter um bom desempenho - não lidera o grupo recentemente. Parece que há uma grande mudança nas câmeras da série S20.

A confirmação das especificações, embora não seja oficial, vem de um vazador confiável no Twitter, mas mostra uma imagem confusa dos planos da Samsung.

S20: 12MP + 64MP + 12MP

S20 +: 12MP + 64MP + 12MP + ToF

S20U: 108MP + 48MP + 12MP + ToF - Universo de gelo (@UniverseIce) 14 de janeiro de 2020

Embora muitas dessas câmeras tenham sido mencionadas antes, agora temos uma imagem melhor do que cada telefone terá, então vamos detalhar.

O Samsung Galaxy S20 padrão está adquirindo um novo sensor de 12 megapixels para a câmera principal. Diz-se que possui pixels de 1,8 µm, o que significa que são enormes e devem permitir muita luz. Há muito que algo que os sensores de câmera pretendem fazer: ter pixels maiores para torná-los melhores com a absorção da luz disponível.

O S20 recebe uma telefoto de 64 megapixels, o que presumivelmente permitirá que a Samsung capture mais detalhes com os pixels mais compactados, mas nos preocupamos com o quão bem ele funcionará em condições de pouca luz - e não sabemos qual o comprimento óptico vai ser - 5x? Finalmente, há um ângulo ultra grande angular de 12 megapixels.

O maior Samsung Galaxy S20 + recebe o mesmo arranjo de câmeras, mas adiciona um sensor de tempo de voo. Isso foi projetado para fornecer ao sistema de câmera um melhor mapa de profundidade para permitir melhor foco ou melhor percepção de profundidade nos modos retrato. Até agora não fomos surpreendidos pelos telefones equipados com sensor ToF - telefones como o Google Pixel conseguem uma ótima separação sem esse sensor.

Finalmente chegamos ao Samsung Galaxy S20 Ultra. Parece o telefone em que a Samsung deseja tudo. A câmera principal possui um sensor de 108 megapixels, embora não possamos deixar de sentir que está usando uma filosofia de câmera diferente da câmera principal de 12 megapixels da S20 e da S20 +. Ele certamente usará a combinação de pixels para fornecer uma foto de 12 megapixels, agrupada em blocos de 9 pixels.

A isso juntamos um sensor de 48 megapixels na câmera telefoto ótica de 10x. Provavelmente, é aí que o zoom do periscópio entra (embora esse detalhe ainda seja um pouco obscuro), e diz-se que você poderá obter um zoom híbrido 100x.

Finalmente, há o ângulo ultra grande angular de 12 megapixels e o sensor de tempo de voo que completam a imagem do Samsung Galaxy S20 Ultra.

Recentemente, vimos uma tendência - especialmente em telefones chineses - de colocar enormes sensores megapixel. Eles geralmente resultam em fotos de 12 megapixels (por causa da combinação de pixels) e a Samsung não será a primeira a usar um sensor de 108 megapixels, como a Xiaomi fez no Xiaomi Mi Note 10 - embora o padrão seja o principal de 27 megapixels foto.

Mas, como mostra o Mi Note 10, muito do que você faz com essas câmeras se resume ao processamento: Google e Apple estão obtendo ótimos resultados com sensores de 12 megapixels, porque estão processando bem. Aumentar a contagem de megapixels não é uma bala de prata que resulta em uma ótima câmera - e adicionar sensores e opções extras nem sempre resulta na melhor experiência do usuário - pode apenas levar à complexidade.

O mais interessante dessa configuração será ver como a Samsung vende essas câmeras no Galaxy Unpacked, que apresentaremos todas as novidades em 11 de fevereiro.