Samsung Galaxy S20 Ultra especificações: Vai ser uma potência

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os vazamentos da Samsung estão aparecendo várias vezes ao dia, enquanto a empresa se prepara para lançar a série Samsung Galaxy S20 no Galaxy Unpacked em 11 de fevereiro.

Agora, tivemos alguns vazamentos que nos dão uma imagem melhor do topo da gama, o telefone que está sendo chamado de Samsung Galaxy S20 Ultra, que parece ser o local onde a Samsung deseja tirar as especificações da balança.

Mais uma vez, o vazamento de especificações vem de Max Weinbach no Twitter, dizendo que o S20 Ultra 5G virá em armazenamento de 128/256 / 512GB com microSD de até 1 TB.

Haverá opções de 12 GB e 16 GB de RAM para este telefone, enquanto a bateria pesa 5000 mAh, com uma opção de carregamento de 45 W.

O S20 Ultra 5G vai manter o slot para cartão SD. Suporte para até 1 TB.



Ele também estará disponível em 128 GB / 256 GB / 512 GB e tem uma opção de 12 GB e 16 GB de RAM.



108MP principal, 48MP 10x óptico, 12MP ultra amplo.



Bateria de 5000 mAh com opção rápida de 45W de carga. 0 a 100% em 74 min. - Max Weinbach (@MaxWinebach) 13 de janeiro de 2020

Outros rumores disseram que o Samsung Galaxy S20 Ultra estaria disponível com o Qualcomm Snapdragon 865 ou o Exynos 990 e repleto de câmeras nas costas.

Essas câmeras parecem ser lideradas por uma unidade principal de 108 megapixels, com uma teleobjetiva ótica de 10x de 48 megapixels e uma câmera ultra larga de 12 megapixels. Isso não explica tudo na parte de trás do telefone, com um sensor de tempo de voo na mistura também.

Nós ouvimos anteriormente que a Samsung tinha um zoom de periscópio na parte traseira, o que só podemos assumir como a lente de 48 megapixels - com outros rumores sugerindo que você obterá um zoom híbrido 100x com isso, procurando tirar excelentes câmeras 2019 da Huawei .

Tudo o que realmente podemos extrair desses números é que a Samsung está se esforçando para vencer a guerra de especificações, procurando obter os maiores números na folha de especificações. Se isso resulta em um bom celular ou não, não sabemos, porque a configuração do Galaxy S20 e Galaxy S20 + regulares parece ser diferente.

Não falta muito tempo até o dia do lançamento, mas temos a sensação de que veremos vazamentos até o Samsung Galaxy S20 Ultra ser revelado.