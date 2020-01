Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Samsung anunciou um novo telefone. Mas não é de ponta, e foi dado um lançamento limitado com um público-alvo específico em mente.

A empresa está lançando um smartphone robusto com uma bateria removível . Chamado Galaxy XCover Pro , ele realmente apareceu no site finlandês da Samsung antes de ser removido rapidamente na semana passada. Agora, a Samsung está anunciando oficialmente o dispositivo para a rede da Verizon nos EUA.

O Galaxy XCover Pro possui uma bateria intercambiável de 4.050mAh que suporta carregamento rápido de 15W e estações com pinos de pogo. Ele também possui dois botões programáveis, que podem funcionar como botões de pressionar para falar. Os usuários do Microsoft Teams, por exemplo, podem programar um desses botões para trabalhar com o novo recurso Microsoft Teams Walkie Talkie.

Você também está vendo um monitor de 6,3 polegadas 2220 x 1080 que funciona com luvas, além de um processador Exynos 9611 de núcleo octa de 2 GHz, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno com suporte para armazenamento microSD de até 512 GB. Ele também vem com uma câmera frontal de 13 megapixels e uma câmera de 25 megapixels com uma câmera de 8 megapixels na parte traseira. Ele roda o Android 10 com o One UI 2.0.

Lembre-se de que o Galaxy XCover Pro é um smartphone durável projetado principalmente para trabalhadores que estão fora do campo, por isso a enorme bateria, botões programáveis e capacidade de rádio bidirecional. A idéia é que você pode trocar a bateria enquanto trabalha em movimento e pode encontrar seus colegas de trabalho e iniciar aplicativos de maneira mais transparente em condições extremas.

A Samsung disse que seu software de ponto de venda está embutido no XCover Pro e possui certificação EMV Nível 1 para empresas. Isso significa que os clientes podem pagar usando o cartão de crédito, o telefone ou o relógio habilitado para NFC. O XCover Pro também possui classificação de resistência à água e poeira IP68. É certificado pela MIL-STD 810G para temperaturas, altitude e umidade severas.

Vai custar US $ 499 quando estiver disponível nos EUA no primeiro semestre de 2020.