O telefone dobrável de segunda geração da Samsung é chamado Galaxy Z Flip

A Samsung está se preparando para lançar um novo telefone dobrável , mudando o formato do estilo de livro do Galaxy Fold original para um telefone flip, como o Moto Razr .

Rumores anteriores sugeriram que isso poderia ser chamado de Galaxy Bloom quando chegasse ao mercado, embora isso nunca parecesse um nome que realmente funcionaria. Agora, surgiu que esse é apenas um codinome e o nome do mercado provavelmente será o Galaxy Z Flip.

Isso provavelmente veria a família de telefones dobráveis chamada Galaxy Z, talvez com os modelos Flip e Fold. Isso não foi confirmado pela Samsung, mas vem de um vazador confiável com um bom histórico.

Diz-se que o Samsung Galaxy Z Flip possui uma tela de 7,2 polegadas, dobrável no meio para que o telefone tenha o tamanho da metade quando você quiser colocá-lo no bolso. Diz-se que ele é alimentado pelo Qualcomm Snapdragon 855 - o principal hardware da 2019 - e provavelmente virá como um aparelho apenas 4G.

O objetivo, segundo rumores, tem sido produzir um aparelho com preço mais barato do que o Galaxy Fold original, vendido por cerca de £ / $ / € 2000.

Pensa-se que o novo Samsung Galaxy Z Flip seja lançado num evento a 11 de fevereiro , juntamente com a série Samsung Galaxy S20 - da qual também tivemos recentemente a confirmação do nome.

A Samsung está se preparando para um grande ano de lançamentos móveis: a empresa já expandiu o setor acessível com o Galaxy S10 Lite e o Galaxy Note 10 Lite , além de adicionar novos telefones Galaxy A também.

O foco, à medida que avançamos em direção ao pico do lançamento de telefones no Mobile World Congress, em fevereiro , será nos principais modelos, buscando introduzir novas inovações e tecnologias no mainstream.