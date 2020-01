Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O debate em torno do nome do próximo aparelho da Samsung está em andamento há algum tempo, mas isso agora parece estar confirmado, após o vazamento de fotos da vida real do telefone, incluindo o nome Samsung Galaxy S20 + .

As fotos são dos desenvolvedores do XDA, com imagens da parte frontal e traseira do novo aparelho, juntamente com a tela inicial e a página inicial, mostrando o furo da câmera selfie.

As fotos correspondem às renderizações vazadas anteriormente do Samsung Galaxy S20 + e não podemos deixar de rir da ironia do adesivo na parte traseira que diz "não vaze informações".

A parte traseira do telefone mostra o conjunto de câmeras ampliadas, que parece ter cinco lentes e um flash; se essas câmeras são todas funcionais que não sabemos - uma delas pode ser um sensor de tempo de voo -, mas temos certeza de que haverá muito mais vazamentos na corrida para o lançamento em 11 de fevereiro.

Rumores anteriores sugeriam que teríamos um sistema de quatro câmeras no S20 + - e que as cinco câmeras apareceriam no dispositivo de nível superior que poderia ser chamado de S20 Ultra, embora isso ainda não esteja confirmado.

Também é interessante que esta seja uma versão 5G; Atualmente, não sabemos se a Samsung terá 5G em todos esses aparelhos ou se haverá diferentes variantes 4G e 5G.

A parte frontal do telefone demonstra o quão bem a Samsung conseguiu esmagar as molduras, com aquele pequeno orifício para a câmera parecendo muito mais limpo do que qualquer entalhe ou câmera interna que você possa ver em outro lugar.

No que diz respeito aos vazamentos, não aprendemos muito sobre o design com essa seleção de fotos que ainda não conhecíamos, mas a confirmação de que a Samsung está mudando o nome para Galaxy S20 encerra esse debate em particular.