Galaxy S20 e S20 + da Samsung terão um sensor de câmera totalmente novo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os próximos telefones da Samsung agora parecem quase certos de serem chamados de linha Galaxy S20 , mas entre os três modelos prováveis, o S20, S20 + e S20 Ultra, ainda existem muitos detalhes técnicos no ar.

Espera-se que a Samsung anuncie os telefones em detalhes em seu evento Unpacked, em 11 de fevereiro, e uma das principais áreas de interesse está nas câmeras dos celulares, há muito um campo de batalha importante na guerra das plataformas de smartphones.

Ouvimos indicações de que o S20 Ultra, o telefone mais premium do setor, terá um sensor de 108 megapixels , com enormes capacidades de zoom híbrido que levaram a câmera a receber o nome de Hubble, o telescópio espacial.

As câmeras dos modelos S20 e S20 + de baixa especificação agora também têm algumas informações para acompanhá-las. Esperamos totalmente uma colisão de câmera retangular realmente robusta nas costas dos telefones, como vários vazamentos indicaram, mas agora um vazador de longa data da Samsung, Ice Universe, tweetou outro fato importante.

O S20 e o S20 + usarão o novo sensor de 12MP e 1,8 μm, que também vale a pena esperar. - Ice universe (@UniverseIce) 11 de janeiro de 2020

Parece que as unidades de câmera da S20 e S20 + não coincidem com as usadas pelo S20 Ultra, mas ainda incluem um sensor que provavelmente as colocará na extremidade superior do mercado de smartphones. Como o Ice Universe apontou, a Samsung usa uma câmera de 12MP 1,4 μm há quatro anos e recebe ótimas críticas por suas plataformas de fotografia móvel, portanto, o salto para 1,8 μm provavelmente trará melhorias adicionais.

Você pode esperar um melhor desempenho com pouca luz como resultado do salto em pixels, juntamente com o ruído reduzido - dois fatores que foram fundamentais para as novas câmeras lançadas pelo Google e pela Apple em seus telefones mais recentes.

Não obstante qualquer informação adicional que surgir nesse meio tempo, agora temos que esperar algumas semanas até o evento Unpacked da Samsung para ver se esses rumores e outros são confirmados.