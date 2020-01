O próximo Galaxy Fold da Samsung pode ser chamado Galaxy Bloom

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O próximo smartphone dobrável da Samsung poderia ser chamado de Galaxy Bloom, de acordo com um relatório que afirma que as informações foram fornecidas em uma sessão privada durante a CES 2020.

De acordo com este relatório, Koh Dong-Jin - presidente da empresa - esteve em Las Vegas durante a feira e se reuniu com executivos globais de telecomunicações, onde apresentou os quatro novos produtos que esperamos ver no evento de lançamento de 11 de fevereiro .

Nesta reunião privada, em um estande não aberto ao público ou à imprensa, o apelido do Galaxy Bloom foi revelado.

Além dessas informações, uma imagem borrada postada no relatório - publicada pela AJUnews - mostra o dispositivo que vimos vazamentos nos últimos meses.

Como você pode ver na imagem, ele mostra claramente o smartphone dobrável em concha.

Segundo o relatório, ele foi projetado com o compacto Lancome em mente; oferecendo um pequeno retângulo portátil que se abre para revelar o smartphone dentro.

Pelo que vimos até agora, não parece haver uma segunda tela colorida do lado de fora, como o primeiro Galaxy Fold. Em vez disso, parece ter uma pequena exibição de ticker capaz de exibir notificações básicas.

Vale a pena notar aqui que, embora o Galaxy Bloom possa ser o nome escolhido para o mercado coreano, pode acabar sendo diferente em outras regiões. No entanto, a palavra "bloom" apareceu na sequência de códigos que revelou o recurso de carregamento rápido.

Esperamos ver o segundo dispositivo Galaxy Fold a ser revelado durante o evento Galaxy em 11 de fevereiro em San Francisco, juntamente com a próxima geração de dispositivos Galaxy.

Rumores indicam que o dispositivo provavelmente será equipado com vidro ultrafino na tela e um processador Snapdragon 855. Mais importante, provavelmente será mais barato que o caro Galaxy Fold.

Como sempre, manteremos você atualizado sobre a história, quando e quando soubermos mais. Seja o que for, certamente é um dos mais emocionantes telefones deste ano.