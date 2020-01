Mais confirmações rolam no próximo telefone principal da Samsung, chamado Galaxy S20

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Nas últimas duas semanas de 2019, começaram a surgir rumores mais agressivos de que a Samsung mudaria seus padrões de nomeação para a próxima geração de sua linha de smartphones Galaxy.

Passamos da suposição de que seria chamado de S11 a suspeitar que poderia ser o S20 , antes de o ter substanciado por fontes diferentes .

Agora, outra rodada de rumores está em andamento depois que a Ajunews relatou uma reunião secreta realizada pela Samsung na CES 2020 . Há informações de que DongJin Koh, CEO da Samsung Electronics, realizou uma reunião com executivos de telecomunicações na feira, na qual ele apresentou uma gama de novos dispositivos Samsung, incluindo o S20 com esse novo nome.

Aparentemente, a Samsung está totalmente ciente de que a mudança de nome pode confundir alguns clientes, que estão acostumados com o sistema anual +1 que é operado até agora. No entanto, parece que o início da década de 2020 a inspirou a fazer uma mudança, no entanto.

Dito isso, não está claro exatamente como os nomes serão traduzidos - haverá um Samsung Galaxy S20e ou o S20 se tornará o novo modelo de orçamento, enquanto o S20 + representa o meio termo e o S20 Ultra substitui o nicho anterior do S11 +? Esses ajustes foram indicados por fontes, como relatamos no mês passado.

Mais detalhes da aparente reunião incluem indicações de que o S20 Ultra estará trazendo algumas especificações de câmera extremamente impressionantes, pelo menos em papel. Estes incluem zoom 100X e gravação de vídeo 8K nativa, aparentemente, com a câmera aparentemente chamada Hubble, em homenagem ao famoso telescópio espacial. Se o S20 Ultra puder fazer zoom tão longe sem ficar enlameado, ele merecerá o nome.

A expectativa é que possamos ver esses telefones oficialmente quando a Samsung os anunciar em 11 de fevereiro, em seu próximo evento Unpacked .