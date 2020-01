Há rumores de que o Samsung Galaxy Fold 2 venha com o Snapdragon 855

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O telefone dobrável de próxima geração da Samsung, que se acredita ser um design em concha, está sendo executado no Qualcomm Snapdragon 855, de acordo com uma fonte da Internet.

Para aqueles que desejam o melhor e mais recente, a falta do Snapdragon 865 pode ser uma surpresa, mas há muito tempo ouvíamos dizer que o Galaxy Fold 2 pretendia chegar a um preço mais acessível do que o original - e usando hardware antigo é uma maneira de fazer isso.

Claro, também há a consideração de que o desenvolvimento deste telefone pode não ter dado tempo para a Samsung se reconfigurar para o novo hardware e, com o planejamento da Samsung para lançar o Galaxy Fold 2 e o Samsung Galaxy S20 em 11 de fevereiro, está à frente daqueles que planejam para usar o Snapdragon 865.

As informações são provenientes de um vazador confiável, Ishan Agarwal, que está estabelecendo um histórico de vazamento de informações sobre dispositivos futuros.

Além da imagem, estão os detalhes da câmera frontal, que possui um sensor de 10 megapixels, por isso poderia ser a câmera na frente do Galaxy Note 10 .

Rumores anteriores sugeriram que o Samsung Galaxy Fold 2 terá uma tela de 6,7 polegadas, dobrando um pouco como o Moto Razr. O carregamento rápido deve estar integrado para alimentar as baterias derramadas.

Esperamos ver este telefone no dia 11 de fevereiro no evento de lançamento da Samsung em São Francisco, pois a Samsung parece oferecer um design diferente ao estilo de livro do Galaxy Fold original. Adoramos o telefone original, mas um design em concha tornará o telefone muito mais compacto - e que pode ter um apelo mais universal.