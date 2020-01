Samsung Galaxy Z Flip: especificações, data de lançamento, notícias e rumores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Depois de um longo e sinuoso caminho para lançar seu primeiro Galaxy Fold no mercado, a Samsung tem um dispositivo de segunda geração em andamento. Mas, ao contrário do original, há rumores de que o Galaxy Z Flip exibirá um design dobrável em concha.

Esse recurso reúne todos os vazamentos, rumores e especulações em torno do novo telefone dobrável Galaxy. Aqui está tudo o que sabemos até agora ...

Anúncio possível em 11 de fevereiro

Para ter o preço de um telefone candybar emblemática

A Samsung geralmente anuncia sua linha Galaxy S principal - que será o S11 ou S20 - antes do Mobile World Congress e a Samsung confirmou que o Galaxy Unpacked será realizado em 11 de fevereiro de 2020. É provável que o Galaxy Flip seja anunciado no mesmo evento - e o teaser tem o que parece ser um dispositivo dobrável.

O evento acontecerá em São Francisco.

Quanto ao preço, há rumores de que a Samsung posicionará o Z Flip ao lado do Galaxy S11 em termos de preço. Isso significa que é um telefone com especificações mais baixas, mas mais acessível. Isso pode chegar a menos de € / $ / £ 1000.

Ele foi chamado de Fold 2, o Bloom, é conhecido pelo número do modelo SM-F700, mas parece que o nome do mercado será o Samsung Galaxy Z Flip.

Isso vem de um vazador confiável no Twitter, fornecendo um nome sensato para o telefone, após uma série de rumores sugerindo que ele seria chamado de "Bloom" - é um codinome estabelecido há muito tempo.

Embora não haja mais nada para substanciar esse boato, ele dá à série um nome - Galaxy Z -, significando que a Samsung poderá lançar outros telefones dobráveis para a família Galaxy Z no futuro.

Design de garra

Tela de 6,7 polegadas rumores

Dobra menor que a original

Nos rumores de que o Z Flip difere drasticamente do original, o Fold está em seu design: o telefone dobrável de segunda geração ostenta um design em concha, o que sugere um dispositivo dobrável menor, semelhante ao Moto Razr . Diz-se que vem em opções de preto e roxo.

Esse design foi mostrado pela Samsung como um conceito e, mais recentemente, vimos fotos em estado selvagem - embora não seja possível dizer se esse é o telefone conceito, um protótipo ou uma farsa completa.

O interessante dessas imagens é que ainda há uma moldura robusta em torno da tela, dificilmente a experiência de ponta a ponta que esperamos da Samsung. Havia rumores de que essa tela no início era de 6,7 polegadas. Não podemos ver muitos detalhes em torno da dobradiça, embora pareça com o Galaxy Fold existente.

Certamente, quando o telefone está fechado, ele se parece com o atual Galaxy Fold, então imaginamos que seja o mesmo monitor AMOLED revestido de plástico, com a mesma dobradiça protegida - e o painel provavelmente será necessário para proteger a borda do monitor e verifique se não pode ser retirado. A Samsung recentemente registrou uma patente para vidro ultrafino, que pode adicionar proteção à tela, embora não se saiba como isso funcionaria.

O exterior parece ter um acabamento brilhante e há uma pequena tela secundária do lado de fora - não há como saber se há uma tela externa maior. Pelo que vimos até agora, pode não ser o caso.

Qualcomm Snapdragon 855

256 GB de armazenamento

4G LTE

Agora, tivemos um vazamento de uma fonte confiável, sugerindo que o Galaxy Z Flip ficará na plataforma Qualcomm Snapdragon 855. Isso pode ser para manter o preço sob controle ou que o ciclo de desenvolvimento não tenha dado tempo para a Samsung usar o Snapdragon 865. De qualquer forma, é um ponto secundário e ainda é um hardware de primeira linha. O uso do Snapdragon 855 também brinca com o boato que ouvimos dizer que será apenas 4G.

Posso confirmar que o SM-F700 (apenas 4G) (outro telefone da série Samsung Galaxy Fold) será lançado em duas opções de cores, preto e roxo. O armazenamento será de 256 GB. Supostamente mais barato e definitivamente chegando a vários países, incluindo Índia, EUA, Coréia, China e região da UE. pic.twitter.com/p9YWleGym9 - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 15 de novembro de 2019

Outras menções de qualquer especificação em relação a um futuro Galaxy Z Flip sugerem que ele teria 256 GB de armazenamento e houve alguma discussão sobre a capacidade da bateria, alegando que haverá dois tamanhos de bateria diferentes no telefone, talvez devido às restrições de espaço.

Também foi descoberto algum código em uma interface do usuário, o que sugere que ele pode suportar carregamento rápido.

Câmera externa dupla

Única câmera frontal de 10MP

A primeira coisa a observar sobre as câmeras é que existem duas câmeras no exterior. Houve um boato que sugeriu que esse seria o sensor de 108 megapixels que se dirigia ao S20 Ultra como a câmera principal, com uma segunda lente telefoto. Há também rumores de que a S20 terá uma nova câmera de 12 megapixels, que pode ser mais apropriada. Até agora, não há nada concreto sobre quais câmeras veremos.

Isso é muito diferente do Galaxy Fold original, que foi equipado com um conjunto completo de câmeras, por dentro e por fora.

Para a câmera frontal, parece que a Samsung está usando uma câmera única e isso é relatado como sendo um sensor de 10 megapixels - provavelmente o mesmo que o Samsung Galaxy Note 10.

Aqui estão todos os rumores e vazamentos em torno do novo Galaxy Fold até agora.

Um respeitável vazador do Twitter confirmou que a Samsung chamará o telefone dobrável de Galaxy Z Flip.

Relatórios vindos da mídia coreana afirmaram que receberam o nome Bloom em um slide em uma reunião a portas fechadas na CES 2020.

Um vazador confiável sugeriu que o Galaxy Fold 2 poderia vir com o Snapdragon 855.

A Samsung confirmou que realizará um evento Galaxy Unpacked para 11 de fevereiro de 2020 e poderemos ver o Fold 2 anunciado lá.

Um pedaço de código descoberto na interface do usuário da Samsung sugere um carregamento rápido para o Galaxy Fold.

Imagens que alegam mostrar o próximo telefone dobrável em concha da Samsung apareceram no Weibo, dando uma boa olhada no design potencial do próximo telefone dobrável da Samsung.

Como mencionamos pela primeira vez em outubro de 2019 , a Samsung está procurando patentear UTG (que é Ultra Thin Glass), que está produzindo via Dowoo Insys. É resistente a arranhões, mais resistente que os revestimentos plásticos, mas não necessariamente contorna os problemas de fragilidade do vidro - especialmente para um dispositivo dobrável.

Embora essa história sugira que o Samsung Galaxy S11 possa ser lançado em 18 de fevereiro , é possível que o próximo telefone dobrável seja apresentado no mesmo evento.

Relatórios da mídia coreana sugerem que o novo Galaxy Fold pode custar 1 milhão de won, cerca de US $ 845 com um lançamento ao lado do Samsung Galaxy S11.

Os rumores sugerem que o próximo Galaxy Fold será um design em concha e posicionado em um espaço um pouco mais acessível.

A Samsung revelou um telefone dobrável em uma conferência para desenvolvedores , apresentando-o como um modelo conceitual, mas dando uma visão de onde a Samsung pode ir com os telefones dobráveis no futuro.

Conceito rende baseado em patentes da Samsung nos dar uma olhada no que a tampa do telefone Samsung pode parecer .

Muito antes de o Fold original ser lançado, renderizavam a aparência do dispositivo de última geração, completo com tela de ponta a ponta e sem entalhes incômodos no caminho.