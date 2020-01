Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Pode ter levado tempo e atingido vários obstáculos, mas 2019 finalmente viu a Samsung lançar o primeiro telefone dobrável Galaxy Fold . E em 2020 esperamos o Galaxy Z Flip, dobrável em concha, completo com um novo tipo de revestimento de tela.

Em dezembro de 2019, cobrimos o anúncio - como a LetsGoDigital apontou na aquisição de um aplicativo de marca comercial da Samsung - de que a Samsung deveria reivindicar o Ultra Thin Glass (UTG para abreviar, ou Samsung UTG) como seu.

Na época, ponderamos se esse novo vidro foi designado para um dispositivo dobrável, pois o vidro não se dobra. Em nenhum lugar do aplicativo de marca registrada a Samsung fez alguma consideração específica a essas dobráveis - além de display para smartphones, mas isso poderia ter qualquer forma e não apenas dobráveis.

Agora, de acordo com Max Weinbach, da XDA Developers , o Z Flip terá um vinco para negar esse problema. Parece uma solução potencialmente sensata para nós.

Também podemos ver por que o UTG seria usado, pois é muito mais resistente a arranhões do que a cobertura de tela do dispositivo Galaxy Fold original. Ele também elimina a qualidade reflexiva que você verá nos monitores POLED - o Plastic OLED - como o encontrado no Moto Razr .

Saberemos mais antes do Mobile World Congress 2020 , como a revelação do Galaxy Z Flip é esperada em um evento em 11 de fevereiro .